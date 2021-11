Le Iene – Speciale Serena Mollicone, stasera su Italia Uno: la storia dell’omicidio

La prima serata di Italia 1 propone Le Iene – Speciale Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni, in onda stasera, lunedì 15 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Condotta da Veronica Ruggeri, la puntata sarà interamente dedicata al caso della 18enne Serena Mollicone, trovata morta in un bosco di Arce (Frosinone) il 3 giugno 2001. Attraverso contenuti inediti, testimonianze e ricostruzioni, la trasmissione proverà a ripercorrere le dinamiche di una storia che continua a rimanere irrisolta.

Le Iene – Speciale Serena Mollicone: le cose da sapere sulla misteriosa morte di Serena Mollicone

Le Iene – Speciale Serena Mollicone: la scomparsa e il ritrovamento del cadavere

Era il 1 giugno 2001 quando, uscita per un’ortopanoramica all’ospedale di Isola del Liri, Serena Mollicone non aveva più fatto ritorno a casa. Denunciata immediatamente la scomparsa alla polizia, il padre Guglielmo affiancò le forze dell’ordine nella disperata ricerca della 18enne. Le operazioni andarono avanti per tre giorni, fino al tragico epilogo. Nella tarda mattinata di domenica 3 giugno, una squadra della Protezione Civile si imbatté nel corpo della ragazza, nel boschetto di Fonte Cupa, a 8 chilometri dal paesino in cui abitava: aveva mani e piedi legati con scotch e fascette metalliche e una busta di plastica in testa.

Le Iene – Speciale Serena Mollicone: le indagini

Inizialmente, i sospetti degli investigatori ricaddero tutti sul padre. In assenza di prove, però, nel 2006 la Cassazione prosciolse l’uomo. Successivamente, gli inquirenti spostarono la loro attenzione sul carrozziere Carmine Belli che, secondo il contenuto di un biglietto, avrebbe dovuto incontrare la vittima proprio quel giorno. L’ennesimo buco nell’acqua: i difensori dimostrarono in maniera inoppugnabile la sua innocenza e venne assolto nel 2004. Qualche anno dopo, un evento tragico sembrò dare la svolta decisiva alle indagini: l’11 aprile del 2008, in un luogo abbandonato, venne ritrovata una macchina con le portiere aperte, circondata di sangue. Nel veicolo, c’era il cadavere di Santino Tuzi, brigadiere impegnato a indagare sul caso. L’autopsia e le analisi misero nero su bianco che si era trattato di suicidio, causato da una presunta depressione. Pochi giorni prima, ascoltato dalla Procura, l’uomo aveva dichiarato che l’1 giugno, poco dopo le 11, in caserma era entrata una ragazza molto simile a Mollicone ed era rimasta lì fino a metà pomeriggio. L’ambigua morte di Tuzi (sospetta per la totale assenza di impronte sull’arma e per il fatto che, dei due colpi mancanti, ne fosse stato ritrovato solo uno nel corpo del brigadiere) spinse la squadra investigativa a focalizzarsi proprio sulla caserma. A giugno 2011, vennero iscritti nel registro degli indagati l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi comandante della stazione di Arce, la moglie Annamaria, il figlio Marco, Vincenzo Quatrale, all’epoca sottufficiale, e l’appuntato Francesco Suprano.

Le Iene – Speciale Serena Mollicone: il processo

Iniziato pochi mesi fa, il processo vede rinviati a giudizio i tre componenti della famiglia Mottola e Quatrale, accusati di concorso in omicidio. Il sottufficiale ha anche un’altra condanna pendente: istigazione al suicidio del collega Tuzi. Per l’appuntato Spurano, invece, si parla di favoreggiamento. Tutti respingono le accuse. Secondo il pubblico ministero Beatrice Siravo, Serena Mollicone sarebbe stata aggredita nei locali della caserma e, successivamente, assassinata altrove. Negli anni, le indagini sono state aperte e chiuse più volte. Sono stati ascoltati più di 300 testimoni, la salma è stata riesumata e si è proceduto a prelevare i campioni di Dna di ciascuno dei 6000 abitanti di Arce per compararli con quello presente sullo scotch usato per legare Mollicone. Non è mai uscito fuori nessun riscontro attendibile, neppure sugli accusati. E l’unico movente che pare essersi fatto strada, senza alcuna conferma, riporterebbe a Marco Mottola. Secondo le rivelazioni dell’ex fidanzato dell’adolescente, Michele Fioretti, la 18enne, particolarmente impegnata nella lotta al consumo di stupefacenti, era intenzionata a denunciarlo perché implicato in una serie di giri di droga ben noti ai residenti. Quella mattina, dunque, si sarebbe recata a finalizzare l’esposto e proprio lì sarebbe scoppiata una lite furibonda col ragazzo, durante la quale sarebbe caduta a terra sbattendo la testa e svenendo. Credendo fosse morta, i genitori del giovane Mottola l’avrebbero portata nella boscaglia per soffocarla con una busta di plastica. A oggi, però, non è emerso ancora alcun elemento che possa validare o smentire questa versione e l’iter giudiziario continua.