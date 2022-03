Le Iene stasera 23 Marzo su Italia 1: anticipazioni temi e ospiti della puntata di oggi

Come ogni settimana, Le Iene Show torna su Italia 1 con una nuova puntata, in onda questa sera, mercoledì 23 marzo 2022, a partire dalle 21.20. Al timone della trasmissione sempre Belén Rodriguez e Teo Mammuccari che, nel corso della serata, presenteranno inchieste, servizi esclusivi e interviste inedite a personaggi del mondo del cinema, della musica, della televisione e dello sport. Non mancherà, ovviamente, la quota divertimento: come da tradizione, anche quest’anno, troveranno spazio tra una rubrica e l’altra gli scherzi ai danni delle celebrità, totalmente ignare di essere state ‘prese di mira’ dal programma.

Le Iene Show: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene Show: una collezione di approfondimenti sulla guerra in Ucraina

La prima parte della serata sarà dedicata al conflitto tra Russia e Ucraina attraverso una serie di contributi. Dal reportage di Joe Bastianich che, da Dubai, ha raccontato la fuga dei Russi dalle sanzioni, al servizio di Luigi Pelazza che, col commento tecnico di un ex generale di corpo d’armata e di un ex pilota di caccia, ha tentato di spiegare l’uso di armi non convenzionali da parte della Russia di Vladimir Putin. Dai droni kamikaze alle bombe termobariche, fino alla possibile adozione di strumenti di distruzione di massa ancora più pericolosi.

Il nostro viaggio con Luigi Pelazza per portare giubbotti anti proiettile a chi combatte per l’Ucraina. Ecco anche come si addestra un esercito che sta arruolando persone normali #leiene https://t.co/9619Y3blar — Le Iene (@redazioneiene) March 17, 2022

Le Iene Show: continua l’inchiesta su Andrea Bulgarella

Spazio, poi, al prosieguo dell’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Andrea Bulgarella, imprenditore trapanese caduto in disgrazia perché accusato di riciclaggio dei soldi della mafia. A livello giudiziario il caso è terminato con l’assoluzione e l’archiviazione delle indagini a suo carico, senza neppure arrivare a processo. Dal punto di vista economico, invece, l’uomo continua a essere etichettato come ‘persona non gradita’: pare, infatti, che il sistema bancario informatico continui a segnalarlo, impedendogli di aprire conti, anche personali, e facendogli rischiare il collasso finanziario. Pecoraro ne parlerà con la Presidentessa della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco.

Le Iene Show: tra calvizie e candid camera

Infine, dopo il servizio sulle patch cutanee e il loro utilizzo per combattere la calvizie, Alessandro Onnis torna sul problema che, nei suoi mille risvolti fisici e psicologici, colpisce circa otto milioni di Italiani. Per quanto riguarda, invece, lo scherzo di Sebastian Gazzarrini e l’intervista singola, tutti i riflettori saranno puntati rispettivamente sull’attore Giorgio Pasotti e sul campione di arti marziali MMA Marvin Vettori.

Le Iene Show: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare i due conduttori, oltre ai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi con i loro sketch, ci saranno anche due ospiti d’eccezione: il cantante Coez e Simone Marchetti, editorial director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia.

Le Iene Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, Le Iene Show è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity e Mediaset Play.