Le Iene Show, stasera su Italia 1: 5 curiosità su Elisabetta Canalis, conduttrice per una notte

Dopo Elodie e Rocío Muñoz Morales, sarà Elisabetta Canalis ad affiancare Nicola Savino nella conduzione della nuova puntata de Le Iene Show che andrà in onda questa sera, martedì 19 ottobre 2021, alle 21.20 su Italia Uno. Come ogni settimana, il programma proporrà inchieste, reportage, servizi di denuncia ma anche interviste a personaggi famosi e simpatiche candid camera, giostrate dalla squadra di inviati sparsi per tutta Italia. Non mancheranno le incursioni della Gialappa’s Band. Tra i temi affrontati nel corso della serata, il caso Sileri, la baraccopoli di Messina e gli effetti dell’obbligo del Green Pass sul settore agricolo. Oltre a due interessanti chiacchierate con la cantautrice Francesca Michielin e il chirurgo Brian Perri, marito della conduttrice.

Le Iene Show: 5 curiosità su Elisabetta Canalis, la conduttrice della terza puntata in onda stasera alle 21.20 su Italia Uno

1) Le Iene Show, Elisabetta Canalis: gli ottimi rapporti con George Clooney

Di recente, i quotidiani italiani hanno rispolverato alcune vecchie dichiarazioni che George Clooney fece sulla showgirl, con la quale visse una breve ma intensa storia d’amore nel 2009. «Non conoscete davvero Elisabetta nel privato, tanto quanto me. È stata in assoluto la donna che mi ha fatto più ridere nella mia vita». Nel corso della prima puntata di Vite di copertina, il programma di TV8 che, quest’anno, è stato affidato proprio a lei, Canalis ha fatto riferimento a queste parole e non si è lasciata sfuggire l’occasione di replicare all’ex compagno. «George è una persona davvero divertente, adora fare gli scherzi. Faceva un sacco di gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho bei ricordi ma non nego che è stato parecchio stressante. Non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato a essere paziente».

2) Le Iene Show: l’amore per Brian Perri e la piccola Skyler Eva

Dopo la fine della liaison con Clooney, il cuore di Elisabetta Canalis non ha avuto spazio che per un solo uomo: il chirurgo americano Brian Perri. Quello che, nel 2014, sarebbe diventato a tutti gli effetti suo marito. Il loro matrimonio, nonostante alcuni rumor si ostinino ad affermare il contrario, sembra procedere a gonfie vele, tra Los Angeles e l’Italia, E, nel 2015, è stato coronato dalla nascita della primogenita Skyler Eva. Che, da un anno a questa parte, ha fatto il suo debutto ufficiale sui social della mamma, tra selfie affettuosi e filmati ironici che catturano pezzi di quotidianità. Dopo il riserbo mantenuto nei primi anni di maternità, Canalis si sente più libera di condividere coi fan anche alcuni dei momenti più belli vissuti in compagnia della sua bambina, tra cui il suo primo giorno di scuola.

3) Le Iene Show, Elisabetta Canalis: il ritorno in televisione al timone di un programma tutto suo

Dallo scorso settembre e dopo un lungo periodo di assenza, dovuto soprattutto al trasferimento in America, Elisabetta Canalis è ritornata sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Si tratta di Vite da copertina, in onda ogni giorno su Tv8 alle 17.30. Una trasmissione che vuole raccontare i nuovi fenomeni di costume e fare luce sulle biografie dei personaggi famosi. Per la prima volta nelle vesti di padrona di casa, si diletta a intervistare ospiti ed esperti su musica, cinema, moda e abitudini delle star, affiancata da un ricco parterre di opinionisti e giornalisti del settore.

4) Le Iene Show, Elisabetta Canalis: il rapporto controverso col gossip

L’ex velina sassarese non è mai riuscita ad affrontare con tranquillità le continue interferenze dei rotocalchi rosa nella sua vita privata. Più volte e in diverse interviste, ha dichiarato di aver vissuto il gossip come una vera e propria persecuzione, una fonte di ansia che, dopo anni, l’ha spinta a trasferirsi all’estero. «Il calderone della notorietà è bello e piacevole ma, a lungo andare, ho iniziato a soffrire parecchio per l’eccessiva attenzione dei media nei miei confronti».

5) Le Iene Show, Elisabetta Canalis: tra progetti futuri e sogni nel cassetto

Tra i sogni nel cassetto per il futuro, Elisabetta Canalis ha più volte manifestato il desiderio di condurre uno show musicale, sulla falsariga del Festivalbar. E non ha negato di voler ritornare a calcare il palco dell’Ariston, magari non come una semplice valletta. Oltre alla musica, però, le piacerebbe coltivare anche la sua passione per il cinema e non esclude un ritorno alla recitazione, se mai le venisse proposte un bel ruolo da un regista di un certo spessore.