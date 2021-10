Le Iene: i casi David Rossi e Andrea Soldi, l’intervista a Donnarumma, i temi di stasera martedì 12 ottobre 2021 su Italia1

Dopo il successo della prima puntata che ha visto l’esordio come conduttrice della cantante Elodie, Le Iene Show ritornano stasera, martedì 12 ottobre 2021, alle 21.10 su Italia Uno. Al timone della trasmissione accanto a Nicola Savino e la Gialappa’s Band, per questa settimana, l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. Accanto ai temi più caldi dell’attualità nazionale e internazionale, spazio a inchieste, servizi di denuncia, interviste e simpatici scherzi affidati, come sempre, agli inviati in giacca e cravatta.

Domani sera dalle 21:20 su Italia1 vi aspettano le Iene con @RocioMMorales @NicoSavi e la @GialappasB . Basta che Savino non si arrabbi per i tacchi di Rocío! 😎 pic.twitter.com/352pGR4wor — Le Iene (@redazioneiene) October 11, 2021

Le Iene Show: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia Uno alle 21.10

Le Iene Show: ritorna il caso David Rossi

Tra gli argomenti di punta della serata, ritorna il caso della misteriosa morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio, a Siena. Il focus dell’inchiesta di Antonino Monteleone sarà il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare istituita dopo 16 servizi e uno speciale che il programma ha dedicato alla scomparsa dell’uomo. Le telecamere de Le Iene hanno filmato il sopralluogo dei commissari nella città toscana e raccolto le dichiarazioni del presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin che, per la prima volta, dà voce alla sue perplessità rispetto a quanto ricostruito fino ad oggi dalla Procura e dal Tribunale di Siena che, per due volte, ha archiviato il caso come suicidio. Spazio anche a un audio, pubblicato nei giorni scorsi dall’emittente calabrese LaCNews24 che getta nuove ombre sulla vicenda. Si tratterebbe di un’intercettazione ambientale dell’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato del maxiprocesso Rinascita Scott, arrestato nel 2019 e attualmente ai domiciliari. Nel 2018, avrebbe parlato con un suo collega dei problemi dell’istituto bancario, dicendo: «Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi, succederà un grosso casino. Se si sa chi lo ha ammazzato…Rossi non si è suicidato, Rossi è stato ucciso».

Le Iene Show: il degrado dei clochard, la storia di Andrea Soldi e il medico no vax

Nella seconda parte, invece, ci sarà un reportage di Giulia Golia sul forte degrado in cui vivono alcuni clochard nei pressi del Ponte di Ferro, sul Tevere, a Roma, parzialmente distrutto per via di un incendio. Poi, Nina Palmieri racconterà la delicata storia di Andrea Soldi, ragazzo affetto da schizofrenia e morto a Torino il 5 agosto 2015. L’inviata ripercorre la vita del giovane attraverso le testimonianze dei parenti e gli stralci del suo diario. Infine, Alice Martinelli si occuperà del tema no vax, mostrando i certificati di esenzione dal vaccino anti Covid emessi da un medico di Borgaro Torinese e rilasciati a chiunque si presenti nel suo studio per fare richiesta di esonero.

Le Iene Show: lo scherzo a Valentina Persia

Ad alleggerire l’atmosfera ci penserà lo scherzo di Stefano Corti a Valentina Persia. La comica si dispererà credendo di doversi sottoporre necessariamente a un secondo intervento di chirurgia estetica al seno per la sostituzione delle protesi impiantate in precedenza. Durata per ben tre mesi, la candid camera le è stata svelata direttamente attraverso un’incursione in uno dei suoi spettacoli di cabaret. Alessandro Onnis raggiungerà invece il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma. A tenere banco nell’intervista saranno soprattutto i fischi riservati all’ex numero 99 del Milan dai tifosi rossoneri a San Siro durante la partita di Nations League contro la Spagna.