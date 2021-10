Le Iene, da Ibrahimovic a Dayane Mello i temi della prima puntata stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

Stasera, alle 21,20, tornano Le Iene. Il noto programma di Mediaset è infatti pronto a riprendersi il prime time con inchieste accattivanti e servizi irriverenti ad opera dei suoi noti inviati in tutta Italia e non solo. Al momento, a differenza dello scorso anno, la trasmissione di Davide Parenti prevede solo l’appuntamento del martedì, ma non è escluso che possa raddoppiare nel corso della stagione. Come sempre, gli episodi saranno poi disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le Iene, conduttori e cast della puntata stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

La prima grande novità è la conduzione, visto l’addio di Alessia Marcuzzi. Oltre al confermato Nicola Savino e la partecipazione costante della Gialappa’s Band, quest’anno si avvicenderanno diversi volti femminili dello spettacolo e dello sport. Stasera sarà il turno di Elodie, presentatrice per una sera. Dopo di lei seguiranno, nel corso delle prossime puntate, la pallavolista della nazionale Paola Egonu e l’attrice Elisabetta Canalis. Nelle settimane seguenti sarà poi il turno di Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Argomento cardine sarà come di consueto la stretta attualità, anche se non mancheranno inchieste, vari servizi di denuncia, interviste e gli ormai celebri scherzi alle star dello spettacolo. Autori di tutto ciò saranno gli inviati del programma. Grande new entry della stagione sarà l’ex pugile e medaglia d’argento olimpica a Pechino 2008 e Londra 2012, Clemente Russo. Accanto a lui torneranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti e Alessandro De Giuseppe. E ancora, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis. Spazio anche a Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani e Gaston Zama.

Le Iene, anticipazioni e temi di stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

Da Ibrahimovic a Dayane Mello, i protagonisti dell’episodio

Grande protagonista della prima puntata sarà l’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic, fresco 40enne. Il giocatore, avvicinato da Stefano Corti, ripercorrerà la sua carriera attraverso le sue frasi cult e improvvisandone persino di nuove. La stella rossonera riceverà anche la maglia della trasmissione come augurio per il rientro in campo dopo l’infortunio al tendine d’Achille.

A seguire, Roberta Rei volerà in Brasile per fare luce sulla vicenda che ha colpito in questi giorni Dayane Mello, modella brasiliana protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi, infatti, la sua partecipazione al reality brasiliano A Fazenda ha preso una piega inaspettata dopo che la stessa Mello ha accusato di molestie, in diretta tv, il rapper Nego Do Borel, anch’egli concorrente della trasmissione.

Nina Palmieri tornerà invece sulle vicende di Carlo Gilardi, benefattore di Airuno (in provincia di Lecco) che da un anno si trova in RSA apparentemente contro la sua volontà. La Iena cercherà di raccogliere quante più informazioni possibile per ripercorrere la sua storia dall’ottobre 2020 a oggi, con un’attenzione particolare agli ultimi sviluppi giudiziari.

Lo scherzo a Giulia De Lellis e l’inchiesta sui tamponi a pagamento

Quest’anno Le Iene presenterà uno scherzo alle grandi personalità del mondo dello spettacolo, dei social e dell’attualità italiana. Vittima della prima puntata sarà l’influencer Giulia De Lellis, intercettata da Nicolò De Deviitiis il quale le farà credere un tradimento da parte del suo fidanzato, Carlo Beretta.

Spazio anche all’inchiesta sui tamponi a pagamento e alle parole del ministro della Salute Roberto Speranza. In una delle ultime conferenze stampa, il ministro ha infatti affermato che «i tamponi saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragione sanitarie». Proprio da queste parole partirà Filippo Roma per capire quali sviluppi prenderà questa decisione nella quotidianità italiana.

Come annunciato sulle pagine social del programma, spazio anche al mondo di Onlyfans grazie alle parole di Naomi De Crescenzo, Martina Vismara ed Elena Berlato. Le tre influencer racconteranno le richieste dei vari utenti, le chat private e i contenuti che quotidianamente mettono all’asta per enormi profitti. Un servizio sarà anche dedicato alla body modification, con Andrea Agresti che svelerà i segreti di coloro che decidono di impiantare qualcosa sottopelle, tatuarsi gli occhi o rendere la propria lingua biforcuta.