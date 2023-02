Le Iene, Rosa Chemical: «Il bacio a Fedez? Gesto di amicizia»

Le Iene ospitano Rosa Chemical nella loro trasmissione e il cantante ha esposto un monologo spiegando il gesto con Fedez nel corso della serata di Sanremo.

La risposta di @RosaChemical alle polemiche politiche su #Sanremo e @Fedez . Da sempre combatto contro lo stigma sulla #salutementale e il diritto di chi è diverso a non subire diagnosi, etichette violente, odio e repressione. Da sempre gli artisti con le loro rotture, ci aiutano pic.twitter.com/M4EGShD0Te — Barbara Collevecchio (@colvieux) February 15, 2023

Le dichiarazioni di Rosa Chemical su Fedez

Rosa Chemical ospite a «Le Iene» ha commentato, con un monologo sull’amore, il bacio con Fedez sul palco del Festival di Sanremo: «Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di ‘consenso’ e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia».

Il gesto ha subito tantissime critiche e sulla questione è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, definendo le esibizioni del cantante «un inaccettabile spot del gender e del sesso fluido». La Morgante si era addirittura opposta alla partecipazione di Rosa Chemical alla kermesse musicale per «proteggere i bambini».

Il monologo del cantante

Dopo aver spiegato il gesto con Fedez il cantante di «Made in Italy» ha concluso la sua parte con un monologo sulla libertà: «Ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo come un’opportunità più che a una gara. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti. Visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle».

Rosa Chemical ha poi concluso: «Mi dicono l’hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate. Un uomo può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri».