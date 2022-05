Anticipazioni Le Iene presentano – Un Paese di furbetti, stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Nuova settimana, nuova puntata speciale de Le Iene, in onda questa sera, martedì 17 maggio 2022 alle 21.20 su Italia 1. Saltando tra passato e presente, Giulio Golia passerà in rassegna nel suo reportage inedito le storie di tutti i truffatori, gli imbroglioni e i ciarlatani smascherati dalla trasmissione negli ultimi 25 anni.

Le Iene presentano – Un Paese di furbetti: cosa sapere sul programma in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene presentano – Un Paese di furbetti: un venticinquennio di raggiri

Attraverso contenuti inediti, indagini delle forze dell’ordine, ricostruzioni dei fatti, interviste ai protagonisti e testimonianze delle vittime, Golia accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso i raggiri che, sventati e denunciati dagli inviati de Le Iene dal 1998 a oggi, sono balzati agli onori delle cronache, occupando le prime pagine dei quotidiani e, spesso, dando anche il via a lunghe inchieste giudiziarie. Quattro i casi su cui la puntata si focalizzerà: si partirà con quello di Stefano Ramunni, noto come il ‘re della truffa’ e arrestato nel 2018, con una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione per furto e falsificazione di identità. Spazio, poi, alla vicenda che ha visto coinvolto Alessandro Proto, sedicente immobiliarista e broker milanese 46enne che, al momento, si trova a scontare sei anni e otto mesi di carcere per aver inventato una serie di fake news, dagli affari con Donald Trump alla vendita delle ville a Madonna, Leonardo Di Caprio e Ricky Martin, fino ad arrivare ad estorcere denaro a una donna malata di cancro (oltre 130mila euro) e 542mila euro a una svedese, ingannandola con la promessa di interessanti guadagni in Borsa.

Infine, da non perdere il focus sugli ultimi due personaggi: Mattia Griggio e Fabrizio Pignalberi. Il primo, 34 anni, di Padova, ex allenatore e raggiratore seriale ai danni di ingenui cittadini a cui è riuscito a portare via ingenti somme di denaro. Il secondo, fondatore del movimento politico Più Italia, denunciato per frodi su pratiche legate a debiti con l’Agenzia delle Entrate per il saldo e stralcio, infortuni stradali e affidamento dei minori. Infine, un accenno ai ladri di monopattini che, negli ultimi mesi, sono stati sbugiardati grazie al contributo del programma.

Le Iene presentano – Un Paese di furbetti: gli ospiti dello speciale

Oltre ai diretti interessati e a molte delle persone cadute in trappola, a commentare con Golia comportamenti e atteggiamenti degli impostori che, nella maggior parte dei casi, non si sono fermati e hanno continuato a cercare nuovi malcapitati da colpire, ci sarà la criminologa Anna Maria Giannini, direttrice del servizio di Psicologia Forense dell’Università La Sapienza di Roma. È con lei che, di volta in volta, si proverà a capire quello che spinge i criminali ad agire in questo modo.

Le Iene presentano – Un Paese di furbetti: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, Le Iene presentano – Un Paese di furbetti è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.