Anticipazioni Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco, stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Il ciclo di speciali de Le Iene presentano prosegue con un nuovo appuntamento tutto dedicato al delitto di Garlasco, in onda questa sera, lunedì 23 maggio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Nel corso della puntata, in esclusiva e per la prima volta in una trasmissione televisiva, Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intervisteranno Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi quindici anni.

Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco: cosa sapere sul programma in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco: Alberto Stasi rompe il silenzio

A distanza di sette anni dalla sua condanna definitiva, Alberto Stasi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in una lunga chiacchierata in carcere con gli inviati de Le Iene Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi, una ragazza di appena 26 anni, veniva trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco, un piccolo paese della provincia di Pavia. A imbattersi nel cadavere fu proprio Stasi che, quasi immediatamente, venne iscritto nel registro degli indagati. La vicenda, ambigua e complicata da sbrogliare sin dall’inizio, si è trascinata per oltre sette anni fino a quando, nel 2015, dopo essere stato riconosciuto innocente per due volte, al quinto grado di giudizio l’allora 24enne è stato condannato a 16 anni di carcere per averla assassinata.

"Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi": Domani, in prima serata su Italia1, lo Speciale de #leiene con Alessandro De Giuseppe, scritto da Riccardo Festinese. Vi aspettiamo 😎 pic.twitter.com/5CWGI1r8ch — Le Iene (@redazioneiene) May 23, 2022

Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco: tutte le anticipazioni sull’intervista

Direttamente dal penitenziario di Bollate, dove sta scontando la pena, Stasi si è aperto a De Giuseppe e Festinese, parlando di Chiara, dei suoi genitori, dei magistrati, delle perizie, degli processi (giudiziari e mediatici), accendendo i riflettori su quelle che lui reputa siano state storture ed errori che avrebbero portato a un’ingiusta reclusione. Ancora oggi, infatti, il 38enne si dichiara innocente. Nel corso dello speciale, ripercorrerà tutta quella che, secondo la sua ricostruzione, è stata e continua a essere una vicenda tutt’altro che chiara: un processo apparentemente senza movente né prove, fondato sull’interpretazione di una serie di indizi e con due assoluzioni risoltesi, poi, in una condanna. «Sembrava di remare contro un fiume in piena andando controcorrente, fin dall’inizio», dice Stasi, «una volta lo scambio dei pedali, poi il test solo presuntivo, l’alibi mi viene cancellato, l’orario della morte viene spostato. Non c’era desiderio di cercare la verità perché una volta può accadere, la seconda può passare ma non possono esserci una terza, una quarta, una quinta per sette anni. Che verità c’è in tutto questo?».

Tra le parti salienti del colloquio c’è, ovviamente, la domanda del se sia stato lui a uccidere l’ex ragazza, davanti alla quale ribadisce di avere la coscienza pulita, e un ricordo del primo interrogatorio e del primo fermo: «Ero spaventato ma abbastanza sereno. In quella notte, l’accertamento era preliminare, perché hai fretta di portare in cella una persona sulla base di un risultato ancora parziale? Il meccanismo che si è messo in moto non aveva senso». Spazio, poi, al racconto della sua prima notte dietro le sbarre a Vigevano e la successiva scarcerazione, episodio che, a suo dire, avrebbe segnato tutto l’iter giudiziario successivo, inquadrandolo come il principale indiziato. Infine, una lunga riflessione sulle indagini, per Stasi segnate da un susseguirsi di errori dettati dal modus operandi errato dei RIS di Parma, che non avrebbero mai ammesso gli sbagli per non rischiare di macchiarsi la reputazione. A conclusione dell’intervista, una serie di dichiarazioni sui progetti che ha in mente di realizzare appena ritornerà in libertà: «Ho 38 anni e voglio mettere a frutto le esperienze negative che ho vissuto. Certe cose non puoi metabolizzarle se non le vivi, acquisisci strumenti che puoi mettere a disposizione e voglio fare questo. È un impegno diverso rispetto a quello che potevo desiderare quando ero un 24enne e, tanto per fare un esempio, desideravo far carriera nell’azienda più grande d’Italia».

Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale sei del digitale terrestre e 106 di Sky, Le Iene presentano – Il delitto di Garlasco è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Mediaset Infinity.