Le Iene presentano – Il giallo di Ponza, stasera su Italia 1: lo speciale sulla storia della morte di Gianmarco Pozzi

La prima serata di Italia 1 propone Le Iene presentano: Il giallo di Ponza in onda stasera, martedì 28 dicembre 2021, a partire dalle 21.20. Attraverso una lunga e dettagliata inchiesta, arricchita da testimonianze inedite e interviste (tra cui quella al coroner Vittorio Fineschi e ad amici e coinquilini della vittima), Giulio Golia e Francesca Di Stefano ripercorreranno la tragica storia del 28enne Gianmarco Pozzi, trovato morto sull’isola di Ponza il 9 agosto 2020. Tanti i lati oscuri del caso su cui la trasmissione proverà a soffermarsi: in particolare, la causa del decesso, ad oggi ancora oggetto di disputa tra chi sostiene si sia trattato di una caduta e chi, come i familiari, pensa che il ragazzo sia stato ucciso.

Le Iene presentano – Il giallo di Ponza: le cose da sapere sullo speciale in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene presentano – Il giallo di Ponza: la strana morte di Gianmarco Pozzi

Era la notte tra l’8 e il 9 agosto 2020 quando Gianmarco Pozzi, campione di kick boxing e buttafuori nei locali dell’isola di Ponza, veniva trovato morto in un’intercapedine tra un muro e l’abitazione che aveva preso in affitto. Riverso a terra, scalzo, indossava il costume da bagno, era stranamente privo di tutti i suoi effetti personali e riportava diverse ferite alla testa. Una tragedia che col passare del tempo ha assunto contorni sempre più inquietanti.

Le Iene presentano – Il giallo di Ponza: le indagini degli inquirenti e le ipotesi sulle cause del decesso

Dopo una serie di rilievi e accertamenti, le indagini dei carabinieri di Ponza e Formia avevano confermato che Pozzi fosse precipitato da uno dei terrazzamenti che portavano al mare, facendo un volo di oltre 3 metri. Da allora, sono state svariate le ipotesi sulle cause della sua morte: in un primo momento, si è pensato che fosse caduto a causa di una corsa, forse sotto effetto di stupefacenti. Successivamente, invece, si è fatta spazio una versione dei fatti che lo vedeva vittima di una violenta aggressione. In quest’affastellarsi disordinato di idee, i familiari, che non hanno mai smesso di rincorrere una verità plausibile, continuano a dubitare di tutte le piste a disposizione, alimentando la tesi dell’omicidio. «Mio fratello, prima di morire, era stato inseguito da qualcuno che voleva fargliela pagare», ha commentato la sorella, «E tutte quelle ferite non sono assolutamente compatibili con una caduta o una morte accidentale». Secondo la ragazza, infatti, ci sarebbero diversi nodi da sciogliere: la casa ripulita e riordinata dopo che qualcuno l’aveva messa completamente a soqquadro, il mistero dello smartphone e l’incognita dell’autopsia che, a oggi, non è ancora stata fatta.

Le Iene presentano – Il giallo di Ponza: ultime novità sul caso

Qualche settimana fa, il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Beatrice Siravo, ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Secondo il giudice, infatti, le lesioni riportate da Pozzi sono ben poco compatibili con l’ipotesi dell’incidente e più affini a quella della colluttazione. Nonostante la piccola vittoria per la famiglia, però, la risoluzione del caso sembra ancora lontana.