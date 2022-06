Le Iene, Monteleone condannato per diffamazione dopo il servizio su David Rossi

L’inviato de Le Iene, Antonino Monteleone, è stato condannato per diffamazione aggravata in danno dell’avvocato Michele Briamonte, dal Tribunale di Torino. La giudice Paola Rigonat ha riconosciuto il reato in relazione all’inchiesta televisiva sulla morte di David Rossi. All’interno del servizio, infatti, vengono riprodotte alcune dichiarazioni del legale della famiglia di David Rossi, che Monteleone ha registrato di nascosto. Queste, poi, sono state montate su altre interviste, e il risultato sarebbe stato di prospettare un coinvolgimento dell’avvocato Briamonte in rapporti poco chiari tra Monte dei Paschi di Siena, di cui Rossi era capo della comunicazione, e lo Ior.

Monteleone condannato: 20mila euro di risarcimento

L’inviato de Le Iene è stato quindi condannato a risarcimento dei danni, che sono stati quantificati dal Tribunale di Torino e dalla Giudice Paola Rigonat in 20mila euro. Il servizio preventivava di far luce sulla morte di David Rossi, trovato in strada sotto la finestra del suo ufficio, dopo un volo di svariati metri. Adesso la iena dovrà risarcire l’avvocato Michele Briamonte, dopo essere stato ritenuto colpevole di diffamazione. Tutto a causa di alcune dichiarazioni riprese senza che il legale lo sapesse, poi montate all’interno dell’inchiesta televisiva e in cui si prospettava, appunto, il coinvolgimento di Briamonte in rapporti quantomeno opachi tra lo Ior e il Monte dei Paschi di Siena.

Menardo: «Condannato un certo modo di fare informazione»

Non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza, ma i legali che hanno assistito Michele Briamonte non nascondono la soddisfazione. L’avvocato Nicola Menardo, dello studio Grande Stevens, ha assistito la parte civile di Briamonte insieme alla collega Stefania Nubile. «In attesa di leggere le motivazioni, si può affermare che è stato condannato un certo metodo di fare informazione, che si disinteressa della verità dei fatti privilegiando lo scoop ad ogni costo», ha dichiarato dopo la sentenza.

Monteleone su Facebook commenta la vicenda

A intervenire sulla sentenza è stato poi lo stesso Antonino Monteleone, con un breve post su Facebook. La iena ha scritto: «Finalmente la Giustizia italiana – il Tribunale di Torino – ha da poco individuato un primo responsabile in questa brutta vicenda. Se vi domandate di chi si tratta, la risposta è semplice: sono io! Che dire?! Beati coloro che credono nella Giustizia, perché saranno giustiziati… ulteriori dettagli nelle prossime ore».