Le Iene, Mammucari lascia la conduzione: forse una lite alla base dell’addio

Teo Mammucari lascia la conduzione delle Iene. Come aveva anticipato Dagospia pochi giorni fa, il conduttore non sarà più al fianco di Belen Rodriguez nel celebre programma del prime time di Italia1. Lo ha annunciato, con un comunicato ufficiale, Mediaset. Al suo posto ci sarà Max Angioni, attore e comico che ha già partecipato alla trasmissione nelle scorse puntate. La rete televisiva parla di accordo e di qualcosa di «previsto», ma i retroscena svelati da Dagospia, invece, svelavano una presunta lite tra Mammucari e l’ideatore dello show, Davide Parenti.

Il comunicato di Mediaset: «Mammucari si dedicherà a nuove esperienze con Italia1»

Mediaset ha diffuso un comunicato con cui ha ufficializzato l’addio: «Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma».

La presunta lite alla base della separazione

Nella puntata del 24 gennaio, Teo Mammucari non è stato al fianco di Belen. Sono stati Dagospia e Tv Blog a sparigliare le carte sulle cause, che non erano addebitabili a motivi di salute. Alberto Dandolo sul celebre portale ha parlato di «lite clamorosa», scrivendo: «Come mai Teo Mammucari era assente ieri alla conduzione de ‘Le Iene’, in onda solo con Belen Rodriguez? A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti. Lo scontro rientrerà o Mammucari dovrà lasciare il programma di Italia 1?». Oggi l’ufficialità dell’addio. Adesso starà a Max Angioni tentare di sfidare gli ottimi ascolti di Boomerissima, programma che va in onda su Rai2 nella stessa fascia oraria, ma anche Sanremo, nella settimana dal 6 all’11 febbraio.