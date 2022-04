Le Iene, Ilary Blasi senza filtri su Barbara D’Urso, Alfonso Signorini e Belen Rodriguez

Durante la puntata de Le Iene andata in onda mercoledì 27 aprile 2022, Ilary Blasi ha rivelato aneddoti e retroscena su otto personalità del mondo dello spettacolo: tra questi Barbara D’Urso, Alfonso Signorini, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona.

Ilary Blasi su Barbara D’Urso e Alfonso Signorini

Prestatasi al gioco Passaparolaccia, si è infatti espressa senza filtri sui nomi che le sono toccati nella sua ruota: Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara D’Urso, Francesco Totti e Fabrizio Corona.

Questo ciò che ha dichiarato sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque: “Conosco questa persona da 20 anni, c’è sempre stata simpatia tra noi. Affetto? No, è un termine troppo impegnativo. Non abbiamo mai litigato, non siamo mai uscite insieme ma la conobbi in una vacanza. La apprezzo professionalmente, mi piace il suo modo di lavorare ma facciamo generi diversi. Quanto guadagna? Molto più di me”.

A proposito di Alfonso, ha invece detto che “è una persona più colta e molto più influente di me. Se mi fido? No, non mi fido di nessuno. Di persona è molto più simpatica. Sexy? Né dal vivo né in tv. Non ci ha mai provato con me e Francesco non si ingelosirebbe se io ricevessi un suo messaggio in piena notte“.

Poi è giunto il capitolo Corona: “Non ci siamo mai baciati e non ci ho mai fatto un pensierino, anche se non è brutto. Questa persona dice molte cose su di me. Ha tanti nemici ma anche tanti amici, allo stesso modo ha molto sofferto e ha fatto molto soffrire. Una parola per descriverlo? Furbo“.

Sulla showgirl argentina, ha ammesso di conoscerla da pochissimo e di “non aver mai fatto un pensierino su di lei anche se ci siamo baciate”. Se il marito ricevesse un messaggio da questa persona? “Farei delle domande”, ha confessato.

Ilary Blasi su Michelle Hunziker e Francesco Totti

Quanto a Michelle Hunziker, ha detto che “la stimo, forse è più brava di me ma meno sexy. Cosa dice in giro di me? In questo momento mi adora. Come professionista le do 9. L’ho baciata e ci ho messo la lingua”.

A Gerry Scotti ha dato 10 come professionista e rivelato che “mi ha sempre trattato con rispetto, non ho mai provato soggezione”. Ha inoltre aggiunto che “non l’ho mai baciato e lo sento ancora qualche volta”.

Spazio, poi, all’ex capitano della Roma: “Ci conosciamo da 20 anni. È capitato che ci siamo baciati, per questi baci il voto è 10. È molto permaloso, non accetta le prese in giro. Dal vivo è simpatico come in tv. Tra 20 anni? Nessuno dei due lavorerà più. La cosa che gli invidio di più è la moglie”.

Infine, un commento su Teo Mammucari: “Conosco questa persona da circa 10 anni. Se ci siamo baciati? Non mi ricordo. Come me la immagino senza vestiti? Secondo me è tutto crollato. Non abbiamo mai litigato anche se probabilmente l’ho mandato affanc**o, io non mi trattengo”.