Le Iene, chi è Elodie: carriera e vita privata della conduttrice stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

Stasera, alle 21,20, tornano Le Iene. Il noto programma di Mediaset è infatti pronto a riprendersi il prime time con inchieste accattivanti e servizi irriverenti ad opera dei suoi noti inviati in tutta Italia e non solo. Al momento, a differenza dello scorso anno, la trasmissione di Davide Parenti prevede solo l’appuntamento del martedì, ma non è escluso che possa raddoppiare nel corso della stagione. Come sempre, gli episodi saranno poi disponibili alla visione anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le Iene, anticipazioni della puntata stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

La prima grande novità de Le Iene 2021 è la conduzione, visto l’addio di Alessia Marcuzzi. Oltre al confermato Nicola Savino e la partecipazione costante della Gialappa’s Band, quest’anno si avvicenderanno diversi volti femminili dello spettacolo e dello sport. Stasera sarà il turno di Elodie, presentatrice per una sera. Dopo di lei seguiranno, nel corso delle prossime puntate, la pallavolista della nazionale italiana Paola Egonu e l’attrice Elisabetta Canalis. Nelle settimane seguenti sarà poi il turno di Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Per quanto riguarda i servizi, spazio all’intervista a Zlatan Ibrahimovic da parte di Stefano Corti, che vedrà lo svedese ripercorrere la sua carriera attraverso le sue frasi più celebri. Roberta Rei volerà in Brasile per intervistare Dayane Mello, modella brasiliana che al reality A Fazenda ha denunciato un altro concorrente per molestie. Nina Palmieri cercherà invece di fare luce sulla storia di Carlo Gilardi, da un anno in una RSA apparentemente contro la sua volontà. Vismara Martina ed Elena De Crescenzo sveleranno i segreti di Onlyfans, con le chat e le richieste private degli utenti, mentre Andrea Agresti andrà alla scoperta della body modification, usanza sempre più diffusa. Infine, Nicolè De Devitiis tenderà uno scherzo all’influencer Giulia De Lellis.

Elodie, carriera e vita privata della conduttrice de Le Iene stasera 5 ottobre 2021 su Italia 1

Elodie, gli inizi e i primi show

Elodie Di Patrizi, nota al pubblico solo come Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. Cresciuta nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano e madre originaria della Guadalupa, si è trasferita giovanissima a Lecce dove ha lavorato nelle discoteche prima come cubista e poi come vocalist.

Per sollevare la sua carriera artistica, partecipò nel 2009 a X Factor, superando le selezioni ma venendo però eliminata nelle prime fasi. Determinata a raggiungere il successo, sei anni dopo ha cercato fortuna nel talent di Maria de Filippi Amici. Qui si è classificata seconda, alle spalle di Sergio Sylvestre vincendo però il premio della critica e il premio Amici della radio di Rtl 102.5. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo album, Un’altra vita, prodotto da Emma Marrone, da cui è stato estratto il singolo omonimo scritto per lei da Fabrizio Moro. Nel 2016 ha aperto i concerti di Emma e si è esibita al live di beneficienza Amiche in Arena di Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

Elodie: l’esordio a Sanremo e i lavori recenti

Grazie al brano Tutta colpa mia, scritto per lei da Emma, ha partecipato al Festival di Sanremo del 2017 dove si è piazzata ottava. Il singolo sarà anche il nome del suo secondo album, pubblicato a febbraio dello stesso anno, e accompagnato dal primo tour di concerti dal vivo, Elodie Live. Grazie al brano, certificato in poco tempo disco di platino, ottenne un grande successo in tutta Italia. Nel 2019 ha pubblicato con i The Kolors Pensare male, subito in vetta alle classifiche, prima di duettare anche con Marracash in Margarita, singolo prodotto dal duo Takagi & Ketra. Il 2020 è stato poi l’anno del suo ritorno a Sanremo, dove ha partecipato con il brano di Mahmood e Durdust Andromeda. Giunta al settimo posto, ha poi rilasciato il terzo album, This is Elodie, e i brani Non è la fine con Gemitaiz, Mal di testa con Fabri Fibra e Guaranà.

Nel 2021 è tornata una terza volta sul palco dell’Ariston, stavolta nei panni di conduttrice per una sera al fianco di Amadeus e Fiorello. A giugno ha partecipato al programma di Amazon Prime Video Celebrity Hunted assieme all’amica Diletta Leotta, con cui è solita condividere serate e post Instagram. Lo scorso 24 settembre ha rilasciato il suo ultimo singolo, Vertigine.

Vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, Elodie è stata legata sentimentalmente al collega Lele, con cui si era conosciuta durante la partecipazione ad Amici. Dopo che la relazione è naufragata, nel 2019 si è legata al rapper Marracash, con cui vive tuttora a Milano.

Molto attiva sui social, ha una pagina Instagram seguita da 2,5 milioni di follower su cui è solita pubblicare stralci della sua vita privata e professionale. Curiosità: nel 2015 è apparsa anche nel videoclip del singolo Beautiful Disaster di Fedez e Mika.