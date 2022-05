Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Torna l’appuntamento con le inchieste de Le Iene. Stasera 4 maggio, alle 21,20 su Italia 1, andrà infatti in onda una nuova puntata del programma di Mediaset che affronta i temi di attualità e cronaca italiana e internazionale. Timonieri della serata saranno, come in precedenza, Belén Rodriguez e Teo Mammuccari, al cui fianco torneranno Eleazaro Rossi e Max Angioni. Spazio anche per temi più distesi, grazie alla presenza in studio di ospiti come Ale e Franz. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity assieme alle puntate delle scorse settimane.

Le Iene, temi e ospiti della puntata di stasera 4 maggio 2022 su Italia 1

Nina Palmieri e la truffa ai danni di Cazzaniga

Come da tradizione, l’appuntamento de Le Iene si concentrerà sui principali casi di cronaca e attualità. Nello specifico, Nina Palmieri tornerà sulla truffa sentimentale ai danni del pallavolista Roberto Cazzaniga, già suo malgrado protagonista di un’eccessiva esposizione mediatica. Lo sportivo credeva di essere protagonista di una relazione a distanza con Alessandra Ambrosio, super modella brasiliana nota con il nome di Maya Mancini. La vicenda ha avuto recenti sviluppi, dato che la Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un sequestro preventivo di parte dei 600 mila euro sottratti con l’inganno a Cazzaniga da parte di due donne ora indagate per truffa aggravata e continuata. Si tratta della cagliaritana Valeria Satta e di Manuela Passero, residente in provincia di Monza.

L’assorbente in un supermercato di Pescara e il caso Barbareschi

Alice Martinelli intervisterà invece Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara espulsa dallo store per aver inviato un messaggio vocale alle dipendenti chiedendo chi avesse il ciclo mestruale dopo aver trovato un assorbente sporco fuori dal cestino del bagno. Nel servizio de Le Iene si potrà ascoltare anche in esclusiva l’audio integrale del messaggio, di cui sono già disponibili alcuni stralci. «Mi spiace scrivere su un gruppo dove ci sono anche uomini, ma questa storia deve finire», si sente dire nel vocale. «Voglio che mi prendiate, su un foglio di carta, le donne al lavoro tra le 13,30 e le 13,45 e vi informate su chi aveva il ciclo mestruale, perché io adesso veramente vi faccio passare un guaio». Per Di Tecco si tratterà della prima apparizione in tv, in cui cercherà di dare spiegazioni per il suo gesto.

Domani sera in esclusiva a #leiene l’audio mandato dalla direttrice del supermercato alle dipendenti in seguito al ritrovamento di un assorbente usato fuori dal cestino di uno dei bagni. Non perderti il servizio di @AlyMartinelli in onda dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/J9yIMmBUgb — Le Iene (@redazioneiene) May 3, 2022

Infine, Filippo Roma tornerà sul caso che ha visto di recente protagonista Luca Barbareschi. «Il problema è la mafia dei gay» e «l’inclusività è la cosa più stupida del mondo» sono solo alcune delle frasi da lui postate sui social che hanno sollevato un vero polverone. Le comunità Lgbt hanno immediatamente chiesto le scuse dell’attore ed ex parlamentare italiano e stasera, tramite alcuni volti noti, esprimeranno pareri e opinioni.