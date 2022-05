Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1 lo speciale su Paola Catanzaro

Salvezza dello spirito e guarigione dalle malattie in cambio di denaro. Questa la truffa milionaria di Paolo Catanzaro, ex veggente di Brindisi che ha poi cambiato sesso, al centro del nuovo speciale de Le Iene. Stasera 10 maggio, alle 21,20 su Italia 1, andrà infatti in onda la puntata Paola Catanzaro: da mistico a showgirl con la conduzione di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli. Tramite immagini inedite e ricostruzioni dei principali protagonisti, la puntata intende ripercorrere le tappe salienti della vicenda e fare luce sui lati poco chiari. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le apparizioni della Madonna e il cambio di sesso

La vicenda di Paola Catanzaro era già stata al centro di un’inchiesta de Le Iene. Nel 2017, la trasmissione di Mediaset aveva ricevuto le prime testimonianze di chi aveva creduto alle apparizioni soprannaturali e aveva elargito copiose somme di denaro per ottenere una benedizione o una salvezza spirituale. Come ricorda il comunicato stampa de Le Iene, Paolo all’età di 15 anni avrebbe visto la Madonna durante la tradizionale processione di Ferragosto a Brindisi, sua città natale. Da quel giorno, la Vergine gli avrebbe fatto visita costantemente, dapprima il 15 di ogni mese e in seguito ogni 24. In ogni occasione, Maria gli lasciava importanti messaggi da diffondere alla comunità di fedeli e preghiere da rivolgere a lei e al Signore. Paolo allora aveva iniziato a tenere omelie in una chiesetta sconsacrata in campagna di fronte a un numero sempre crescente di fedeli.

A seguito di un pagamento in denaro, prometteva l’intercessione con la Vergine in cambio di salvezza dello spirito o una benedizione per la famiglia. Dopo alcuni anni (e 4 milioni di euro in tasca), però, il giovane si prese una pausa dagli incontri di preghiera senza spiegarne le ragioni. Nessuno dei partecipanti, eccezion fatta per un ristretto circolo di eletti (ossia coloro che versavano più soldi nelle sue tasche), era a conoscenza delle sue azioni. Nel 2014, l’uomo è però scomparso del tutto per recarsi in Thailandia dove, grazie a un’operazione chirurgica, è divenuto donna assumendo il nome Paola. Con il nome d’arte di Sveva Cardinale ha partecipato a diversi talk show, raccontando il cambio di sesso nei salotti televisivi e vivendo nel lusso pur dichiarando pochi spiccioli.

L’arresto nel 2018 da parte della Guardia di Finanza

Il 30 gennaio 2018, però, l’operazione “Reservoir Dogs” della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di Paola Catanzaro e suo marito con l’accusa di truffa aggravata e associazione a delinquere. La coppia ha passato più di un anno agli arresti domiciliari in attesa del processo, cui hanno fatto seguito 36 mesi di sorveglianza speciale con l’obbligo di rimanere a Brindisi, di non tornare a casa dopo le 21 e non uscire prima delle 6 del mattino. «I due hanno sviluppato una vera e propria personalità nel commettere delitti contro il patrimonio a fini di lucro», hanno scritto i giudici. Nel novembre 2021 è poi arrivata la prima condanna: sei anni e sei mesi di reclusione per Paola, cinque anni per il marito.