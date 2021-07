Le dieci località di mare più pulite in Italia

Dopo un anno di grandi sacrifici, rinunce e abnegazione, la vacanza è davvero meritata. Forse la domanda che ti attanaglia è: “Dove trascorrerò le vacanze?” Effettivamente c’è l’imbarazzo della scelta, con l’estate oramai alle porte, non c’è molto tempo per pensare. Sebbene i gusti possano differire, ma su una cosa tutti sono concordi: il mare deve essere pulito. Altrimenti, che mare è? Molti italiani preferiscono fare vacanze al di fuori del proprio paese, pensando di trovare condizioni migliori, ma in Italia, non tutti lo sanno, è una delle eccellenze dove poter rilassarsi in un bagno fresco in un mare pulito. Allora, ecco che ti indicherò le 10 località di mare italiane più pulite. Continua nella lettura dell’articolo e le scoprirai!

La bandiera blu

Per capire se un mare è più pulito rispetto al mare di un’altra località, è sapere se questa specifica località le è stata riconosciuta la bandiera blu. Questo sarà un ottimo indicatore nella scelta. Ma cos’è la bandiera blu? È un riconoscimento dato dalla rigidissima FEE (Foundation for Environmental Education), e chi riceve tale riconoscimento deve soddisfare determinati requisiti, come ad esempio:

il tipo di Gestione dei rifiuti e l’efficienza della depurazione,

se il turismo è sostenibile,

se le aree naturalistiche sono state valorizzate,

e se la qualità delle acque per la balneazione sia elevata.

Ecco le 10 località di mare più pulito

Liguria: Pietra Ligure

Pietra Ligure Toscana: Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia Campania: Positano

Positano Sardegna: Area marina dell’asinara

Area marina dell’asinara Sicilia: Lipari

Lipari Calabria: Nicola Arcella

Nicola Arcella Puglia: Porto Cesareo

Porto Cesareo Veneto: Jesolo

Jesolo Basilicata: Maratea

Maratea Abruzzo: Teramo

Ovviamente si tratta di una lista molto concentrata, ma basata su una scelta di località significative. Alcune di queste località, forse le conosci, perché sono molto note, altre invece non ne hai neanche sentito parlare, eppure, queste sono tra le località italiane non solo più belle, ma soprattutto anche tra le più pulite. Ognuna di queste ha ottenuto la famigerata bandiera blu, e sono l’orgoglio del nostro paese.

Allora, perché fare tanti chilometri per raggiungere mete sconosciute e straniere, quando con molti meno chilometri puoi raggiungere queste bellissime spiagge, di cui grazie al lavoro certosino di quelli che hanno dimostrato amore per questi luoghi, sono diventate tra le più invidiate e desiderate. Questi mari hanno ritrovato il loro antico splendore, e sono tornati così come devono essere: puliti, sicuri e belli.

Mare pulito Italia 2021

Allora cosa aspetti a esplorare il “bel paese”, e scoprire quanto è bello vivere la propria Italia. Davvero questa estate, non hai bisogno di percorrere infiniti chilometri per un mare pulito. Tutta la bellezza dei mari nostrani elencati sono descritti dal plauso dei loro visitatori e da meritati riconoscimenti. Perché chi cerca un mare pulito, può restare in Italia e scegliere tra le località che ogni regione ha saputo regalare a chi crede ancora nel proprio paese, a chi pensa ancora che i mari più puliti siano solo in Italia.