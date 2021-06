Era stato rimandato a causa della pandemia, adesso è alle porte. Euro 2020 scatta l’11 giugno all’Olimpico di Roma, con la partita tra Italia e Turchia. Per la prima volta il massimo torneo di calcio per nazionali organizzato dall’Uefa sarà itinerante: si svolgerà infatti in 11 città di altrettante nazioni. Essendo l’Inghilterra la patria del “football”, non poteva proprio mancare Londra e in particolare Wembley, dove sono in programma ben otto gare, tra cui le semifinali e soprattutto la finale dell’11 luglio.

Londra

L’abbazia di Westminster, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Tower Bridge, Piccadilly Circus. Ma anche il British Museum e la National Gallery, senza dimenticare punti turistici più pop come il binario 93⁄4 della stazione di King’s Cross e Baker Street. Ma Londra attrae tantissimi turisti ogni anno anche perché “casa” di club come Arsenal, Chelsea, Tottenham e West Ham, fatto che la rende una vera e propria Mecca per gli appassionati di calcio, che qui possono visitare stadi moderni e altri che conservano il fascino di un tempo. Football, ma non solo: Londra è infatti l’unica sede ad aver ospitato le Olimpiadi tre volte: 1908, 1948 e 2012.

Wembley

Inaugurato nel 2007, sorge sulle ceneri del leggendario “Empire Stadium” che, aperto nel 1923, ha avuto per ottant’anni nelle sue torri gemelle un simbolo inconfondibile. Caratterizzato da un enorme arco e con una capacità di 90 mila spettatori, il nuovo Wembley ospita l’epilogo della FA Cup (la Coppa d’Inghilterra) ed è già stato teatro di due finali di Champions League (2011 Barcellona – Manchester United, 2013 Borussia Dortmund – Bayern Monaco), con la terza già in programma nel 2024. Il vecchio Wembley era arrivato a cinque: 1963 Milan – Benfica, 1968 Manchester United – Benfica, 1971 Ajax – Panathinaikos, 1978 Liverpool – Bruges, 1992 Sampdoria – Barcellona.

Le partite in programma

Insieme a Glasgow, Londra ospita le partite del Gruppo D: Inghilterra – Croazia (13 giugno, ore 15), Inghilterra – Scozia (18 giugno, ore 21) e Repubblica Ceca – Inghilterra (22 giugno, ore 21). A Wembley sono poi in programma due ottavi (26 e 29 giugno). Come detto, Londra sarà inoltre teatro delle due semifinali (6 e 7 luglio) e della finalissima che si terrà l’11 luglio, con inizio alle 21.

Le misure anti-Covid

Per Londra vale quanto scritto per le altre città ospitanti: ogni sede applica in autonomia le proprie misure sanitarie anti-Covid. Le principali linee guida sono però in comune. L’arrivo allo stadio degli spettatori dovrà infatti sempre avvenire in slot di 30 minuti indicati nel biglietto e attraverso percorsi indicati, inoltre all’interno dell’impianto i tifosi dovranno occupare esclusivamente il posto acquistato, limitando il più possibile i movimenti, anche durante l’intervallo. Anche il numero degli spettatori è deciso dalle singole nazioni: Wembley ospiterà almeno 22.500 tifosi per le prime tre partite della fase a gironi e per l’ottavo di finale, equivalenti al 25% della capacità dell’impianto. La capienza per le semifinali e la finale è invece da confermare.