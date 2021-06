Ci siamo quasi: inizialmente programmato per l’anno scorso e poi rinviato a causa della pandemia, Euro 2020 scatta l’11 giugno con Turchia-Italia allo Stadio Olimpico di Roma. La Città Eterna è una delle 11 sedi scelte per la 16esima edizione del massimo torneo di calcio per nazionali organizzato dall’Uefa, che per la prima volta nella storia sarà itinerante. Si svolgerà infatti in 11 nazioni diverse: tra le città ospitanti c’è anche Copenaghen, la capitale della Danimarca.

Copenaghen

Riconosciuta come una delle città più felici del mondo, Copenhagen è capitale della Danimarca e anche della bicicletta: in città il numero delle due ruote (a pedali) eguaglia quello delle auto private e, ogni giorno, il 62% dei cittadini usa la bici per andare al lavoro. Il fatto che sia pianeggiante aiuta, così come la presenza di 350 km di piste ciclabili, che attraversano la città. Collegata a Malmö (Svezia) dal ponte Øresund, Copenaghen non è solo bike friendly, ma anche piacevole da visitare, grazie ad attrazioni come il caratteristico antico porto di Nyhavn, la Città Libera di Christiania e il parco divertimenti Tivoli, senza dimenticare la statua della Sirenetta, uno dei simboli della capitale danese.

Il Parken

Casa della nazionale danese, che da ripescata vinse a sorpresa Euro ‘92, il Parken ospita anche le partite dell’FC Copenhagen, squadra che si è laureata 12 volte campione di Danimarca. Con oltre 38.000 posti a sedere, il Parken è il più grande stadio di calcio del Paese e in passato è stato teatro di due finali europee a livello di club: nel 1994 in questo impianto si è giocata la finale di Coppa delle Coppe tra Arsenal e Parma, terminata 1-0 per gli inglesi, che sei anni dopo si sono arresi ai calci di rigore al Galatasaray, nell’epilogo della Coppa Uefa.

Le partite in programma

Insieme a San Pietroburgo, Copenaghen ospiterà le partite del gruppo B: Danimarca – Finlandia (12 giugno, ore 18), Danimarca – Belgio (17 giugno, ore 18) e Russia – Danimarca (21 giugno, ore 21). Al Parken è inoltre in programma un ottavo di finale (28 giugno, ore 18).

Le misure anti-Covid

Ogni città ospitante applica le proprie misure sanitarie anti-Covid: i requisiti per l’ingresso allo stadio potrebbero dunque variare da una nazione all’altra. L’arrivo allo stadio dovrà però sempre avvenire in slot di 30 minuti indicati nel biglietto e tramite percorsi indicati, inoltre all’interno dell’impianto i tifosi dovranno occupare esclusivamente il posto acquistato e limitare il più possibile i movimenti, anche durante l’intervallo. Anche il numero degli spettatori è deciso dalle singole nazioni: il Parken di Copenaghen ospiterà 11.250 tifosi a partita, ovvero circa il 32% della sua capienza.