Lo abbiamo aspettato a lungo, un anno in più del previsto, dato che è stato rimandato causa pandemia di Covid-19. Inizia l’11 giugno con Turchia – Italia Euro 2020, 16esima edizione massimo torneo di calcio per nazionali organizzato dall’Uefa, per la prima volta in formato itinerante. 11 le città scelte come sede della manifestazione, che si trovano in 11 nazioni diverse. Tra esse figura Bucarest, capitale della Romania, che sarà teatro di quattro incontri.

Bucarest

“Micul Paris”, la piccola Parigi. Così era conosciuta Bucarest prima di un ampio rinnovamento urbanistico nell’era comunista, che ha lasciato in eredità alla capitale della Romania il Palatul Parlamentului: il gigantesco palazzo del governo, con le sue oltre 1100 stanze, è il secondo edificio più grande del mondo per estensione e il terzo in volume. Ben poco si era già salvato la città vecchia medievale, le cui tracce si ritrovano nelle strade del vivace quartiere di Lipscani, dove tra l’altro sorge quel piccolo gioiello architettonico che è la chiesa ortodossa di Stavropoleos, nonché ciò che resta della Curtea Veche, ovvero l’antica residenza dei principi valacchi, tra cui il più noto fu Vlad Tepes detto l’Impalatore, che ispirò il personaggio del Conte Dracula.

L’Arena Națională

Stadio casalingo del Fotbal Club FCSB, l’Arena Națională ospita la maggior parte dei match della nazionale romena, che però non partecipa alla fase finale di Euro 2020. Inaugurato nel 2011, si tratta di un impianto moderno, con una capienza di oltre 55 mila posti a sedere e dotato di un tetto retraibile che può essere aperto o chiuso in 15 minuti. Nel 2021 è l’Arena Națională è stata sede della finale tutta spagnola di Europa League tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, che ha visto prevalere il club della capitale per 3-0.

Le partite in programma

Insieme ad Amsterdam, Bucarest ospita le partite del Gruppo C. In Romania sono in programma Austria – Macedonia del Nord (13 giugno, ore 18), Ucraina – Macedonia del Nord (17 giugno, ore 15) e Ucraina – Austria (21 giugno, ore 18). La National Arena sarà inoltre teatro di uno degli ottavi di finale, ovviamente ancora da definire (28 giugno, ore 21).

Le misure anti-Covid

In occasione di Euro 2020, ogni sede applica in autonomia le proprie misure anti-Covid: le decisioni sono state prese in base a diversi fattori, tra cui l’andamento del piano vaccinale, i piani per la ripresa dell’economia e il previsto rallentamento dei contagi con le temperature più miti. L’arrivo allo stadio degli spettatori dovrà però sempre avvenire in slot di 30 minuti indicati nel biglietto e tramite percorsi indicati, inoltre all’interno dell’impianto i tifosi dovranno occupare esclusivamente il posto acquistato, limitando il più possibile i movimenti. Anche il numero degli spettatori ammessi allo stadio è deciso dalle singole nazioni: l’Arena Națională di Bucarest sarà in grado di ospitare 13.000 tifosi a partita, ovvero circa il 25% della sua capienza.