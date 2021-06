Con un anno di ritardo, dovuto all’emergenza Coronavirus, ma Euro 2020 è ormai alle porte: la 16esima edizione massimo torneo di calcio per nazionali organizzato dall’Uefa inizia l’11 giugno, con il match inaugurale tra Italia e Turchia. Per la prima volta, la competizione non sarà ospitata in una o due nazioni, ma sarà interamente itinerante. Tra le 11 città sede del torneo c’è Amsterdam con la sua Johan Cruijff ArenA, dove sono in programma quattro incontri.

Amsterdam

Un’altra Venezia del Nord, come San Pietroburgo, un’altra capitale della bicicletta, come Copenaghen. Tanti canali, ponti (oltre 1500) e bici (più dei residenti) in una città relativamente piccola, ma con numerose attrattive che la rendono unica: famosa per il quartiere a luci rosse De Wallen, i coffee-shop e la vita notturna di Leidseplein, Amsterdam vanta uno dei maggiori centri rinascimentali d’Europa, con numerose costruzioni risalenti al Secolo d’Oro. È ricca di spazi verdi, nonché di spazi espositivi come il Rijksmuseum, il Rembrandthuis e il Van Gogh Museum, senza dimenticare la Casa di Anna Frank. E poi c’è la Johan Cruijff ArenA, anch’essa attrazione turistica fin dalla sua costruzione, stadio casalingo di uno dei club calcistici più blasonati del Continente, l’Ajax. A livello sportivo, la città ha inoltre ospitato i giochi della IX Olimpiade, era il 1928.

La Johan Cruijff ArenA

Inaugurata nel 1996 in sostituzione del vetusto Stadion De Meer come casa dell’Ajax, l’Amsterdam Arena è stato il primo stadio d’Europa ad avere il tetto scorrevole: modernissimo per l’epoca, ha fatto poi da modello per tantissimi impianti costruiti negli anni seguenti. Rinominata Johan Cruijff ArenA nel 2018 in onore dell’ex giocatore e allenatore dell’Ajax, ha 55 mila posti a sedere e nel 2000 ha ospitato cinque partite di Euro 2000, tra cui la “mitica” semifinale tra Italia e Paesi Bassi, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore. Nel 1998 era stata teatro della finale di Champions League tra Juventus e Ajax, mentre nel 2013 è

stata sede della finale di Europa League Benfica – Chelsea.

Le partite in programma

Insieme a Bucarest, Amsterdam ospita le partite del Gruppo C. Nei Paesi Bassi sono in programma Olanda – Ucraina (13 giugno, ore 21), Olanda – Austria (17 giugno, ore 21), Macedonia del Nord – Olanda (21 giugno, ore 18). Alla Johan Cruijff ArenA si giocherà inoltre uno degli ottavi di finale (26 giugno, ore 18).

Le misure anti-Covid

In base a diversi fattori, tra cui l’andamento del piano vaccinale e il previsto rallentamento dei contagi con le temperature più miti, ogni sede applica in autonomia le proprie misure anti-Covid: la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam potrà ospitare 12.000 tifosi a partita, ovvero circa il 25% della sua capienza. In ogni caso, l’arrivo allo stadio degli spettatori dovrà sempre avvenire in slot di 30 minuti indicati nel biglietto e attraverso percorsi indicati, inoltre all’interno dell’impianto i tifosi dovranno occupare esclusivamente il posto acquistato, limitando il più possibile i movimenti, anche nel corso dell’intervallo.