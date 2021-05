Tutto pronto per Euro 2020, sedicesima edizione del massimo torneo di calcio per nazionali organizzato dall’Uefa, rinviato al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Per la prima volta la fase finale degli Europei sarà itinerante: per celebrare il 60esimo anniversario della manifestazione, le partite non avranno infatti luogo in una singola nazione o due, bensì in undici diverse città europee. Tra esse c’è anche Roma, che ospiterà il match inaugurale dell’11 giugno, più altri tre incontri.

Roma

Roma, capitale d’Italia ma non del pallone nostrano (c’è chi dirà Milano, chi Torino), tra le destinazioni turistiche più visitate al mondo, nota per il Colosseo, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi, ma anche per il tifo appassionato, nonostante le scarse vittorie delle squadre locali. Per le strade della Città eterna si respira la storia, per le sue strade si respira calcio, 24 ore al giorno: nel complesso del Foro Italico, a un passo dal Tevere, sorge lo stadio Olimpico, casa prediletta della Nazionale azzurra.

Lo stadio Olimpico

Inaugurato nel 1953 e ristrutturato in occasione dei mondiali di Italia ‘90, lo stadio Olimpico di Roma ha una capacità di quasi 70 mila spettatori: dopo lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, è il secondo impianto d’Italia per capienza. Condiviso da As Roma e Ss Lazio, ha ospitato quattro finali di Coppa dei Campioni (1977 Liverpool – Borussia Mönchengladbach, 1984 Roma – Liverpool, 1996 Ajax – Juventus, 2009 Barcellona – Manchester United), le Olimpiadi del 1960 e sei partite di Italia ’90 (cinque degli Azzurri, tutte vinte contro Austria, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda). Lo stadio Olimpico è inoltre già stato teatro del Campionato europeo di calcio. Nel 1968 vi si disputarono le ultime tre partite della manifestazione, tra cui la doppia finale tra Italia e Jugoslavia, mentre nell’edizione del 1980 ospitò quattro incontri, tra cui la finalissima che vide opposte Germania Ovest e Belgio.

Le partite in programma

Insieme allo stadio olimpico di Baku, quello di Roma ospiterà le partite del gruppo A: sono qui in programma Turchia-Italia (11 giugno, ore 21), Italia-Svizzera (16 giugno, ore 21) e Italia-Galles (20 giugno, ore 18), più un quarto di finale, ovviamente ancora de definire 3 luglio, ore 21).

Le misure anti-Covid

Ognuna delle 11 città ospitanti applica le proprie misure sanitarie: i requisiti per l’ingresso allo stadio potrebbero variare da una sede all’altra. In ogni caso, a Roma i tifosi dovranno arrivare allo stadio nello slot di 30 minuti assegnato, seguire i percorsi indicati, occupare esclusivamente il posto acquistato e limitare il più possibile i movimenti, anche durante l’intervallo. Per quanto riguarda il numero degli spettatori, le decisioni sono state prese dalle singole nazioni ospitanti e l’Olimpico di Roma accoglierà 16.000 tifosi per partita, ovvero il 25% della capienza totale dello stadio.