Scontro Lazzerini-Turicchi in Ita, il futuro di Masi e altre pillole del 30 maggio

Scambio di fuoco al vertice di Ita Airways, la compagnia che ha appena siglato l’accordo per l’ingresso nel capitale di Lufthansa. L’amministratore delegato Fabio Lazzerini non ci sta a farsi da parte e si è molto risentito con il presidente Antonino Turicchi, espressione del Mef, ossia l’azionista. Ma i tedeschi, che entro tre anni se non prima saranno i nuovi padroni, non ne vogliono sapere del manager che sbarrò loro la strada quando erano in cordata con la Msc del gruppo Aponte. Un dettaglio: all’epoca l’offerta rifiutata fu di 748,8 milioni di euro. Oggi Lufthansa si prende il 41 per cento per 325 milioni, ritrovandosene però nelle casse della compagnia 350 messi con l’ultimo aumento di capitale interamente sottoscritto dal Mef. Quindi è come l’avesse pagata 75 milioni. Chi pagherà invece per il danno erariale procurato allo Stato?

Forza Italia per la riconferma di Masi

Lega e Fratelli d’Italia, approfittando della scadenza del mandato, vorrebbero cambiare Mauro Masi, presidente di Consap, la concessionaria che si occupa dei servizi assicurativi pubblici. Masi è in discussione non per la professionalità che trasversalmente tutti gli riconoscono, ma per la lunga presenza nell’azienda di cui è stato anche amministratore delegato dal 2011 al 2019. Non tutto il centrodestra però la pensa allo stesso modo. Forza Italia infatti si è apertamente schierata per la riconferma della sua presidenza.

Come mai la Lega difende Vito Cozzoli?

Da sempre nel mirino, ma finora passato indenne ai numerosi tentativi di sostituirlo. Così la riconferma di Vito Cozzoli a presidente e amministratore delegato di Sport e Salute ha creato non pochi malumori all’interno della maggioranza di governo. Fratelli d’Italia, in particolare, non capisce il silenzio della Lega sul manager vicino ai cinque stelle (in particolare all’ex leader Luigi Di Maio). C’entrano forse antiche solidarietà nate durante i mesi del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte?

Nicolò Mardegan e il feeling con Giorgetti

In molti caffè nei dintorni di Palazzo Chigi uno degli argomenti che tiene banco in queste ore è il super attivismo di Nicolò Mardegan, attuale responsabile per gli affari istituzionali di Ita Airways, ed evidentemente in cerca di una nuova collocazione in vista dell’arrivo negli uffici della Magliana di Lufthansa. Il giovane avvocato milanese è considerato un manager trasversale, e dai repentini cambi di casacca. È stato vicino a Maurizio Lupi prima di approdare alla corte di Ignazio La Russa, non disdegnando anche un approccio (per altro respinto) con la Lega. Forse perché in via Bellerio ricordavano le posizioni del giovane Mardegan contro Matteo Salvini. Ma di Leghe ce ne sono tante. E per una porta che si chiude eccone una che si apre. Mardegan infatti ha instaurato un ottimo rapporto con il ministro Giancarlo Giorgetti. E ora, dicono sempre nei caffè intorno ai palazzi del potere, spera in una poltrona di prestigio in un’altra delle partecipate pubbliche.