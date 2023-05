Lazza, la foto sul suo jet privato che ha scatenato le polemiche degli haters

Lazza continua a far parlare di sè. Dopo l’annuncio della collaborazione con Fedez per un progetto non musicale, questa volta il rapper è stato criticato aspramente dagli haters. Il motivo? Avrebbe postato una foto del suo jet privato, il mezzo che usa spesso per spostarsi da una parte all’altra del mondo.

La foto di Lazza sui social

Il rapper dopo aver conquistato il secondo posto a Sanremo, ha dominato tutte le classifiche dell’ultimo anno, tra l’album dei record Sirio e la hit portata sul palco dell’Ariston «Cenere» e il suo Ouver-Tour da tutto esaurito appena è stato annunciato. Tuttavia ora è stato avvolto da una tempesta di critiche. Infatti, Lazza ha mostrato i giorni passati tra Napoli, dove è stato ospite alla serata di Gigi D’Alessio e Montecarlo, dove insieme a Fedez ha presentato la bibita Boem. Sui social, però, non tutti hanno gradito l’esibizione del lusso e una sua foto di un jet privato ha fatto infuriare gli haters.

I commenti arrabbiati degli haters

Alcuni commenti sotto il post di Lazza sono stati: «Sei un ipocrita narcisista del ca..o», oppure: «È incredibile come 40 minuti di canzoni possano cambiarti la vita», a cui Lazza replica: «Se sono fatte bene, anche 15 minuti possono bastare». Altri di «ignorare» e «offendere» coloro che non hanno nulla: «La gente muore di fame e non arriva a fine mese». Ma anche per questi utenti arriva la risposta di Lazza: «E cosa c’entro io?». E ancora: «Apprezzo come canti, sei in gamba, ma cerca di rimanere umile, non strafare soprattutto non esibire troppo, ai tuoi fans compresa io, interessano le tue canzoni …quello che fai privatamente, aereo, barca, non interessa, ci sono tuoi colleghi che cantano da 50 anni e ancora piacciono sai perché? Perché non hanno mai strafatto, ne esibito le loro ricchezze. Un consiglio da nonna, perché potrei esserlo».