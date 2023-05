Lazza litiga coi tifosi del Napoli per la Champions, fischi e insulti: poi fa dietrofront

Il cantante e rapper Lazza, ieri in concerto a Napoli, ha provocato i tifosi partenopei. L’artista si è dichiarato contento di vederli lì di mercoledì, giorno di Champions League, ma i presenti non hanno gradito.

La frase di Lazza ai tifosi del Napoli

Lazza non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan, ma ieri sera, durante il suo concerto nel capoluogo campano, ha voluto ribadire la sua fede calcistica e non solo. Tra lui e diversi tifosi napoletani presenti c’è stato uno scambio di battute abbastanza piccate. Prima sono iniziati i cori dei tifosi a suon di «Napoli torna in campione» e «Chi non salta milanista è», poi è arrivata anche la risposta di Lazza: «Mi avevano detto di non fare battute sul calcio, ma sono molto contento che oggi, che è mercoledì, possiate essere qua perchè siete usciti dalla Champions».

Dopo questa frase sono partiti i fischi e le urla dei tifosi napoletani tra il pubblico e il cantante ha ribadito: «Ragazzi ve la siete cercata». Frase ancora meno apprezzata dai fan, che hanno continuato a fischiare. Il riferimento era al passaggio del turno dei rossoneri in semifinale a discapito proprio del Napoli. Diversi i video pubblicati sui social dalle persone che assistevano alle performance del cantante, come il seguente:

Il dietrofront del cantante

Subito dopo questo minuto abbastanza movimentato, Lazza ha risposto al pubblico dicendo che «scherzi a parte, io simpatizzo per il Napoli» e facendo anche i complimenti alla squadra. Non è la prima volta che il rapper si trova a discutere con tifosi napoletani. A settembre 2022 era infatti stato protagonista di un episodio diventato virale sui social verificatosi a San Siro a seguito del match di Serie A tra il suo Milan e il Napoli appunto. Un suo fan chiese all’artista un saluto, ma dopo averlo accontentato il cantante gli ha detto: «Togliti quella maglia», ovvero quella del Napoli. All’epoca Lazza commentò l’accaduto così: «Era ovvio che fossi ironico, e soprattutto non mi sembra di essere stato offensivo. Mi spiace che qualche tifoso se la sia presa, mi spiace per i messaggi che sto ricevendo. Anche se tifo Milan, amo Napoli e questa non è una novità».