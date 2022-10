Dove vedere Lazio-Sturm Graz di Europa League? Orario, arbitro e formazioni

Vietato sbagliare. Questo l’unica regola per la Lazio, che dopo il trionfo in Serie A contro la Fiorentina si tuffa in Europa League. Stasera 13 ottobre, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, allo stadio Olimpico arriverà lo Sturm Graz per una sfida cruciale. Il Gruppo F di Europa League è infatti in perfetto equilibrio con le quattro squadre a pari merito con quattro punti. Capitolini e austriaci scenderanno oggi in campo sapendo già il risultato di Feyenoord-Midtjylland, che si affronteranno in Olanda alle 18.45. Arbitro di Lazio-Sturm Graz sarà il tedesco Sascha Stegemann, con assistenti i connazionali Mark Borsch e Christoph Günsch. Quarto uomo Robert Schröder, mentre al Var siederanno Marco Fritz e l’inglese Stuart Attwell. La visione del match sarà disponibile in streaming su Sky Go e Dazn.

«Affronteremo una squadra con grandi numeri a livello fisico», ha detto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa. «Hanno buona organizzazione tattica e giocatori di livello». Gli austriaci hanno infatti fermato sullo 0-0 la Lazio sette giorni fa in casa nonostante un quarto d’ora in inferiorità numerica. I capitolini però possono fare leva su un ottimo periodo di forma in Serie A, confermato dal terzo posto in classifica a pari merito con Milan e Udinese. In patria invece lo Sturm Graz è secondo dopo 11 giornate, a due punti dalla capolista Salisburgo, ma arriva da quattro successi in fila. «Se vogliamo tornare con un risultato positivo, dovremo essere compatti», ha detto il tecnico degli austriaci Christian Ilzer. «Contro la Lazio sarà una grande partita».

Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni di stasera 13 ottobre 2022 su Sky Sport, Dazn e Tv8

Qui Lazio, turno di riposo per Milinkovic-Savic

Appuntamento importante per la Lazio, che affronterà stasera lo Sturm Graz in un match che potrebbe già indirizzare il futuro in Europa League. Domenica alle 15 però all’Olimpico arriverà l’Udinese, vera sorpresa della Serie A, quindi Maurizio Sarri deve forzatamente operare turnover. Nel 4-3-3, davanti a Provedel ci saranno Gila e Romagnoli, con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. A centrocampo panchina per Milinkovic-Savic, al cui posto ci sarà Basic. Con lui Cataldi e Luis Alberto. In attacco, straordinari per Immobile che sarà al centro di Felipe Anderson e Zaccagni. Pronti dalla panchina tuttavia Pedro e Vecino.

Qui Sturm Graz, rivoluzione in difesa per Ilzer

Grandi novità per lo Sturm Graz, che rispetto all’andata in Austria dovrebbe cambiare tre quarti di difesa. Contro la Lazio, davanti a Siebenhandl ci saranno Wutrich e Borkovich, con Oroz e Schnegg sulle fasce. In cabina di regia maglia da titolare per Stankovic, al cui fianco agiranno Kiteshvili e Hierlander. Horvath invece dovrebbe muoversi fra le linee, in supporto alle due punte Boving e Ajeti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Oroz, Wuthrich, Borkovic, Schnegg; Hierlander, G. Stankovic, Kiteishvili; Horvat; Al. Ajeti, Boving. All. Ilzer