Lazio-Roma, cori antisemiti dalla curva. Dureghello: «Tutti continuano a far finta di niente»

A 24 ore dal fischio finale, che ha sancito la vittoria dei biancocelesti, il derby Lazio-Roma continua a far discutere. Ma il dibattito è ben lontano dall’essere incentrato sul calcio. Non si parla né dell’1-0 né dei 3 punti conquistati dalla squadra di Maurizio Sarri grazie alla rete di Zaccagni, né tantomeno dei tre cartellini rossi estratti. La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha infiammato i social denunciando cori antisemiti cantati dalla curva laziale, postando anche i video. E su Twitter scrive: «Possibile che tutti continuino a fare finta di nulla?»

Dureghello: «Siamo sempre gli unici a protestare»

Ruth Dureghello ha postato i video scrivendo: «Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?». A cantare sono i laziali, che intonano cori con la frase: «In sinagoga vai a pregare e ti farò sempre scappare, romanista vaff…». Oltre al vide, la presidente della comunità ebraica di Roma ha postato la foto di un tifoso con la maglia di cui parla.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023

Le reazioni: risponde anche il ministro Andrea Abodi

Dopo il tweet di Dureghello, in tanti sono intervenuti dando piena solidarietà alla comunità ebraica. E lo fanno anche nomi della politica italiana. Su tutti è il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a promettere un intervento del governo: «Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile». Tra i commenti c’è anche il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto: «Intollerabile, preparo subito un’interrogazione al Viminale».