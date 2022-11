Lazio, Fratoianni contro il Pd: «Irresponsabilità da giocatori di poker»

Nicola Fratoianni non ci sta. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana prende le distanze dal Pd e con un duro post su Facebook commenta il sondaggio Izi pubblicato da Repubblica, che vede il centrodestra al 50 per cento per le prossime elezioni regionali del Lazio. Un dato che arriva a fronte di tre possibili scenari, a seconda di come si presenterà composto il centrosinistra. Ma Fratoianni è stato chiaro e sul social attacca i Dem, chiudendo, al momento, a una possibile alleanza.

Fratoianni su FB: «Irresponsabilità da giocatori di poker»

Fratoianni su Facebook entra a gamba tesa: «Da un sondaggio pubblicato stamattina dall’edizione locale di Repubblica, si vede che la partita è persa e i cittadini progressisti, democratici e ecologisti del Lazio devono rassegnarsi a vedere trionfare la destra. Giustamente gli girano le scatole. Come girano pure a noi. A questa irresponsabilità da giocatori di poker va contrapposta intelligenza e umiltà. Sappiano i giocatori di poker che non stanno giocando con le fiches ma con le vite dei cittadini del Lazio. E che la politica giochi con le vite delle persone non è mai una cosa bella. Si azzeri tutto, si riapra un tavolo di confronto sui temi senza primogeniture e senza l’ossessione di piantare bandierine o fare i primi della classe. Altrimenti l’esito è segnato. Noi non siamo giocatori di poker e non abbiamo alcuna voglia di replicare il 25 settembre».

Per Fratoianni «posizione da asilo Mariuccia»

Su Repubblica, poi, le esternazioni di Fratoianni proseguono: «Il sondaggio di oggi, se ce ne fosse ancora bisogno, dimostra solo una cosa: in questo schema, privo di una capacità di convergenza nella costruzione di una proposta, le elezioni non si giocano. Invece è tutto fermo dentro un posizionamento da asilo Mariuccia. È inaccettabile. A queste condizioni io non ci sto». Il leader di SI poi apre a una eventuale candidatura personale: «Ne discuteremo». Ma spiega che «prima che sul candidato è sulla definizione di un profilo di coalizione sul merito che di deve trovare convergenza».