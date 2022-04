Acerbi risponde dopo Lazio-Milan: «Risata isterica, ora basta»

I tifosi della Lazio non hanno proprio digerito la sconfitta maturata in pieno recupero contro il Milan. Un ko subito in rimonta, a cui si è aggiunta l’amarezza di un sorriso considerato di troppo, quello di Francesco Acerbi. Il difensore centrale è da tempo al centro di schermaglie verbali con la tifoseria e il suo destino sembra sempre più lontano da Roma. Per lui si profila un passaggio in estate proprio ai rossoneri o alla Juventus. Ieri, dopo il gol di Tonali arrivato al 92′, la colonna della difesa biancoceleste e della nazionale italiana è stata immortalata nel momento successivo alla rete subita. Acerbi sorride, ma lo fa amaramente, come lui stesso dirà nella notte su Instagram per difendersi da chi lo accusa di aver riso della sconfitta della Lazio.

Acerbi si difende: «Ora basta»

Francesco Acerbi già nei mesi scorsi è stato al centro di numerose critiche. Ieri le ultime, con tantissimi insulti, anche pesanti, ricevuti sui social. Il difensore ha deciso di rispondere utilizzando Instagram. «Ora basta», ha scritto intorno all’una di notte sul proprio profilo ufficiale, «ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me».

Scontro tra Acerbi e i tifosi: il precedente di dicembre

Il rapporto tra la tifoseria della Lazio e il difensore si è deteriorato nel tempo e lo scontro è deflagrato nel dicembre scorso. L’inizio di campionato balbettante della squadra di Sarri e i tanti gol subiti hanno portato a una contestazione che non è stata ben accolta dalla squadra. E Acerbi è stato tra i più bersagliati. Dopo le ennesime critiche arrivate in occasione del match perso contro il Sassuolo, con tanto di errore proprio del difensore, il centrale ha firmato la rete del momentaneo 2-0 contro il Genoa del 17 dicembre. Al gol ha esultato con il dito sulla bocca, un gesto di “silenzio” alla curva che ha fatto esplodere la situazione.

Le risposte dei tifosi

E proprio in queste ore, i tifosi della Lazio stanno rispondendo ancora. Una vera, profonda spaccatura, anche tra gli stessi fan laziali. C’è chi sostiene Acerbi e ha commentato con cuori e parole di apprezzamento. C’è chi, però, prosegue la propria campagna contro il difensore. «Via da Roma» è una delle frasi più gettonate, come già accaduto a dicembre.