Lazio, Ilary Blasy sugli striscioni: «Bentornata»

«Bentornata a casa Ilary». Così gli ultrà della Lazio hanno salutato con uno striscione Ilary Blasi, durante la partita Lazio-Inter. L’ironia nasce dalla fine della sua relazione con l’ex calciatore della Roma Francesco Totti. Alla fine, la Lazio ha vinto 3 a 1 contro l’Inter. L’ironia parte anche dal fatto che, prima di sposare Totti, Ilary aveva indossato una maglia della Lazio. Questo indumento era poi sparito dai riflettori dopo il suo matrimonio con il Capitano. D’altra parte, pare che la famiglia di Ilary sia tifosa laziale.

Ilary Blasi, il saluto dei tifosi della Lazio

Il saluto dei tifosi è anche un invito a tornare all’antico amore per Ilary, ma non si sa se la conduttrice farà questo passo indietro. Quello che è certo è che il momento non è così facile. Infatti, oltre a dividere il patrimonio, i due non si parlano dopo 20 anni di matrimonio.

Per lasciarsi tutto alle spalle, la donna è andata in vacanza. Ora, però, i figli Cristian, Chanel e Isabel hanno bisogno di entrambi i genitori. Quindi, i due dovranno dividersi le 25 stanze della loro villa ancora per qualche giorno, in attesa che i rispettivi legali completino i documenti.

La separazione tra Ilary e Totti

La separazione tra i due è stata annunciata con due comunicati diversi, ma molto simili nel contenuto. Entrambi hanno dichiarato di volere privacy e rispetto per la loro separazione, anche per il bene dei loro figli. Il patrimonio da spartire è notevole, quindi i tempi tecnici saranno necessari.

In ogni caso, tra i due non sono emerse recriminazioni, anche se i gossip parlano di relazioni extraconiugali da parte di entrambi. In questo momento, Ilary si trova in Croazia, dove è stata paparazzata su un catamarano con 7 cabine e disponibile a noleggio a circa 14mila euro alla settimana. Con lei ci sono i figli e gli amici.