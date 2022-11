Lazio, il sondaggio Izi: centrodestra al 50 per cento

Il Pd e il centrosinistra adesso tremano. In vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, i sondaggi mostrano ancora una volta come a destra il consenso continui a crescere. Dall’altra parte a precipitare è proprio il Partito Democratico, superato anche dal Movimento 5 Stelle, ora un punto sopra. A realizzare il sondaggio è stato l’istituto Izi tra il 12 e il 14 novembre su un campione di mille intervistati. A questi sono stati prospettati tre scenari diversi, a seconda di come si presenterà frammentato il centrosinistra. Il risultato è stato chiaro: il centrodestra potrebbe superare il 50 per cento e senza l’unione dell’opposizione non si potrà essere competitivi.

Nel primo scenario c’è D’Amato candidato per Pd e Terzo Polo

Il primo scenario presenta D’Amato come candidato di Pd e Terzo Polo, contro Fabio Rampelli portato avanti dal centrodestra. Il sondaggio mostra come quest’ultimo chiuderebbe a quota 48,8 punti, mentre il primo al 27,4. E D’Amato sarebbe tallonato dal Movimento 5 Stelle, che insieme a Verdi e Sinistra Italiana si piazzerebbe in terza posizione, a quota 23,8 per cento. C’è però una variabile importante relativa a chi è ancora in deciso. Secondo i sondaggisti si tratta di un terzo degli elettori, pronto ad astenersi o che non ha ancora chiaro per chi voterà. Il divario, però, resta ampio.

Secondo scenario: centrosinistra diviso in tre

Nel secondo scenario il centrosinistra appare ancora più diviso. Il Movimento 5 Stelle correrebbe in solitaria, attestandosi al 17 per cento, mentre Verdi e SI chiuderebbero intorno al 9. Mentre la quota di D’Amato resterebbe stabile, a destra il dato si fermerebbe intorno al 46,6 per cento. Un calo leggero, che non impedirebbe ai partiti di vincere le elezioni.

Il terzo scenario con la coalizione larga

Dato per scontato che Pd e M5S non correranno insieme, il terzo e ultimo scenario previsto dal sondaggio propone un’alleanza larga. Al fianco dei Dem ci sarebbero quindi sia il Terzo Polo sia l’accoppiata Verdi-SI, oltre a +Europa e alle liste civiche. E anche in questo caso non basterebbe. D’Amato andrebbe al 33 per cento, con il Movimento 5 Stelle sopra il 18 e Rampelli sempre vicino al 50. Secondo il sondaggio, ad oggi, al Pd resterebbe soltanto una strada, quella della pace con i pentastellati.

Spaini: «Senza M5s partita persa in partenza»

A spiegarlo è stato Giacomo Spaini, l’ad di Izi: «È inutile farsi illusioni. Il centrodestra nel Lazio sfiora la maggioranza assoluta, già era una partita molto difficile con i 5stelle, senza è persa in partenza. Il campo ristretto o semi-largo non ha nessuna possibilità, come non lo aveva alle Politiche. D’altra parte se alle Comunali ci fosse stato questo sistema elettorale, e non il doppio turno, il sindaco oggi sarebbe Enrico Michetti».