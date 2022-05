Lavrov, chi è il braccio destro di Putin nella guerra in Ucraina?

Diplomatico e politico russo nonché attuale Ministro degli affari Esteri della Russia, Sergej Viktorovič Lavrov è il braccio destro di Vladimir Putin nell’attuale guerra in Ucraina: sulle pagine di tutti i quotidiani per le affermazioni fatte durante l’intervista a Zona bianca, che il premier Draghi ha definito “aberranti e oscene”, vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Sergej Lavrov

Nato a Mosca nel 1950, si è laureato in relazioni internazionali e parla diverse lingue oltre al russo (inglese, francese e singalese). Inviato come diplomatico sovietico nello Sri Lanka fino al 1976 e poi come consigliere sovietico dell’ONU, ha lavorato per diversi anni al Ministero degli Affari Esteri del suo paese fino a diventare viceministro dal 1992 al 1994 sotto la presidenza di Boris El’cin.

Nel 1994 è stato nominato ambasciatore della Russia presso l’ONU e diverse volte è stato eletto come presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (dicembre 1995, gennaio 1997, luglio 1998, ottobre 1999, dicembre 2000, aprile 2002 e gennaio 2003). Nel 2004 il presidente Vladimir Putin lo ha voluto come Ministro degli Affari Esteri al posto di Igor’ Ivanov e questo è il ruolo che ricopre ancora adesso.

Chi è Sergej Lavrov: le affermazioni a Zona bianca

Da quando la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina e dare inizio al conflitto, Lavrov è stato intervistato da una sola trasmissione televisiva europea, ovvero Zona bianca (Rete Quattro). Le dichiarazioni da lui fatte in diretta sono state contestate da più parti e hanno fatto il giro del mondo, soprattutto quelle in cui ha paragonato il leader ucraino Zelensky ad Hitler.

Dopo aver detto che il presidente dell’Ucraina è “portatore di idee antisemite e naziste benché ebreo”, ha infatti affermato che “questo non significa niente perché anche Hitler aveva origini ebraiche” per poi definire i due soggetti “tra i peggiori antisemiti della storia”. Non sono passati inosservati nemmeno gli attacchi a Kiev e agli Stati Uniti (accusati di “voler rovesciare capi di stato e puntare a cambi di regime”) e le richieste all’Ucraina di interrompere le ostilità e lasciare andare i civili senza più minacciare la Russia.

Nel corso dell’intervista, il ministro russo si è anche espresso sulla posizione italiana in merito al conflitto definendola sorprendente: “Eravamo abituati all’idea che l’Italia, grazie alla sua storia, sapesse distinguere il bianco dal nero. Ci sono stati invece politici e media italiani che sono andati oltre le buone norme diplomatiche e giornalistiche, ma l’ambasciata ha trasmesso il materiale ed è stato aperto un procedimento per violazione del diritto da parte dei media italiani”.