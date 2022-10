Lavrov accusa Kiev: «Aumenta il rischio di guerra atomica»

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è pronunciato sulla guerra atomica durante una riunione del partito putiniano Russia Unita. «Non possiamo ignorare le azioni sconsiderate del regime di Kiev», ha dichiarato il ministro che fino a qualche mese fa riteneva la via nucleare una opzione «non percorribile». Lavrov sulla guerra atomica: colpa delle «azioni di Kiev»

Fino ad ora il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si era sempre dimostrato molto chiaro sulle poche prospettive di una guerra atomica. «La Federazione russa non intende partecipare all’innalzamento del grado di retorica nucleare. Mosca è impegnata al rispetto del principio dell’inammissibilità della guerra nucleare», aveva detto poche ore prima dell’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Inoltre, in passato, Lavrov aveva più volte rassicurato l’opinione pubblica sul fatto che il nucleare non fosse «una opzione percorribile». Tuttavia, a margine delle parole controverse di Zelensky, Lavrov fa marcia indietro e sembra prendere l’uscita del presidente ucraino come pretesto. «Quando parliamo di sicurezza ambientale, ovviamente, non possiamo mettere a tacere l’intensificarsi delle discussioni sul possibile uso di armi nucleari. Soprattutto a questo proposito (non possiamo) ignorare le azioni sconsiderate del regime di Kiev, che mirano a creare rischi di utilizzo di vari tipi di armi di distruzione di massa», ha detto il ministro.

«Con il suo appello a colpire il nostro Paese con un azione nucleare preventiva, Zelensky ha mostrato al mondo intero che tipo di minacce intenda nei nostri confronti. I tentativi di vari suoi segretari di affermare che intendesse qualcos’altro sono ridicoli. Ricordiamo tutti come a gennaio abbia annunciato il desiderio dell’Ucraina di possedere armi nucleari. Quindi questa idea è ben presente in lui già da molto tempo. Proprio l’altro giorno, i suoi fratelli polacchi hanno confermato che anche loro hanno gli stessi sogni: acquisire armi nucleari». Cosa ha detto Zelensky?

In una intervista-intervento all’Australian Lowy Istitute, Zelensky ha rilasciato le dichiarazioni che hanno innescato le dure reazioni di Mosca. Il presidente ucraino ha detto che per «escludere la possibilità dell’uso di armi nucleari da parte della Russia», la Nato «dovrebbe colpire preventivamente». La traduzione delle sue parole è riportata, tra gli altri, da Stana, Ukrinform e Meduza in inglese.

«Cosa dovrebbe fare la Nato? Escludere la possibilità di utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Ma la cosa importante, mi rivolgo ancora alla comunità internazionale, è com’era prima del 24 febbraio. Attacchi preventivi, in modo che sappiano cosa accadrà se la usano. E non il contrario, aspettare che la Russia colpisca per dire ‘oh, è che sei sei, ora puoi togliercelo’. Riconsiderare il modo in cui applichi la pressione, l’ordine di applicazione».