Negli ultimi anni, le terre ai margini del Circolo Polare Artico, dove da novembre ad aprile la neve è una presenza costante e il sole non splende più di quattro ore al giorno, sono diventate l’hub di innovativi progetti industriali sostenibili. Aziende green che cercano di attirare nei loro organici ingegneri e tecnici provenienti da qualsiasi parte del mondo. Con la promessa di renderli protagonisti di una rivoluzione unica nel suo genere.

Svezia, centro nevralgico di progetti green

Il centro nevralgico di questa migrazione di idee e intuizioni sembra essere il Nord della Svezia. Dove le imprese hanno a disposizione un pacchetto di benefit notevole: energia rinnovabile a basso costo, vasti terreni non edificati e gli invitanti finanziamenti del Green Deal europeo. Una serie di vantaggi che hanno convinto fabbriche attente alla causa ambientale a mettere radici. È il caso della Northvolt, che punta a diventare l’azienda leader nella produzione di batterie per auto elettriche. La sua sede si trova nella periferia di Skellefteå, una vecchia città mineraria, e di recente sta crescendo a una velocità mozzafiato. Soprattutto grazie agli sforzi dello staff, intenzionato a risolvere rapidamente il problema più spinoso: la carenza di personale specializzato. Molti professionisti, infatti, sono attratti dalle potenzialità dell’incarico ma hanno qualche rimostranza davanti all’idea di abbandonare tutto per trasferirsi in un luogo lontano e complicato da vivere. Per questo, i dipendenti, con l’aiuto dei cittadini e dell’amministrazione, organizzano attività e briefing mirati ad accogliere i candidati, farli sentire a proprio agio e convincerli a unirsi a loro. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dalle sessioni di curling alle rassegne gastronomiche, passando per eventi di socializzazione.

Gli effetti degli investimenti sulle città

Oltre alla Northvolt, ovviamente, si stanno facendo spazio progetti più o meno analoghi. Come l’H2 Green Steel che, nel 2022, ha scelto Boden per costruire il primo impianto siderurgico al mondo privo di carbone fossile. O la Fertiberia, factory iberica che prevede di spendere 1 miliardo di euro in un avanzato sistema di elettrolisi per l’ammoniaca verde, da utilizzare nella produzione di fertilizzanti. «L’intoppo che accomuna tutte queste startup non è il denaro o la burocrazia, ma l’assenza di forza lavoro», ha spiegato al Guardian Lotta Finstorp, governatrice di Norrbotten, «Se non riusciamo ad attirare i lavoratori, questi propositi, così preziosi per l’intera umanità, non andranno mai in porto». Gli ultimi report del governo svedese hanno evidenziato come investimenti del genere creerebbero almeno 20mila posti di lavoro in più. E le contee più settentrionali della Svezia potrebbero guadagnare un incremento demografico pari a 100mila abitanti in più in 15 anni. «Non molto tempo fa, chi non aveva un’occupazione veniva pagato per trasferirsi a Sud per lavoro», ha sottolineato Peter Larsson, coordinatore di questa insolita transizione, «Da noi succede esattamente il contrario: dobbiamo convincere la gente che questo non sia altro che il posto perfetto dove vivere, il migliore del Pianeta».

Il governo spinge la migrazione a Nord

L’appello non è rivolto soltanto a specialisti e maestranze sparse per il globo ma anche e soprattutto ai disoccupati localizzati nelle zone meno dinamiche della Svezia. Il ministro del Lavoro, Eva Nordmark, sta dedicando anima e corpo a pubblicizzare i vantaggi di quest’esodo, anche inasprendo le regole del welfare per forzarlo. Ma, soprattutto, pubblicizzando l’opportunità di poter prendere parte a una trasformazione ‘verde’ destinata a entrare nella storia. Neppure il gap linguistico diventa una barriera insormontabile perché, per lavorare negli stabilimenti, basta avere le giuste competenze e una buona padronanza della lingua inglese. Chi ha scelto di archiviare la propria vita per iniziarne una in terra svedese sembra non essersene pentito. La possibilità di dare una mano concreta alla lotta contro l’emergenza climatica, ai loro occhi, è stata la spinta per trovare il coraggio e lanciarsi. L’impatto non è stato poi così traumatico. Soprattutto grazie allo spirito di piccoli centri come Skellefteå che, dopo anni difficili, ritornano a riempirsi di giovani che portano in valigia lingue e culture diverse. «Quel che sta succedendo è straordinario», ha aggiunto il 66enne Pålsson, istruttore di curling, «Le strade si riempiranno di persone provenienti dai dintorni della Svezia, dalla Cina, dall’India, dal resto dell’Europa e sarà solo un bene per noi. Le faremo sentire benvenute e mostreremo loro tutto quel che di bello che possiamo offrire».