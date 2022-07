Lavoro e pensioni, l’Inps: «Un lavoratore su 4 guadagna meno del Reddito di cittadinanza»

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ha pubblicato e commentato il XXI Rapporto annuale con cui l’istituto analizza la situazione reddituale della popolazione italiana. E i dati relativi al 2021 non sono affatto confortanti, perché evidenziano da una parte come quasi un lavoratore su quattro abbia una paga inferiore al Reddito di cittadinanza e dall’altra come un pensionato su tre viva con meno di mille euro al mese. E poi l’Inps sottolinea come, calcoli alla mano, il rischio è che dopo 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l’ora la pensione di un lavoratore a 65 sarebbe di 750 euro circa.

Tridico: «Il 23 per cento dei lavatori guadagna meno di 780 euro al mese»

La denuncia dell’Inps passa dal XXI Rapporto annuale e dalle parole del presidente Pasquale Tridico. Nella sua relazione evidenzia che c’è una quota crescente di lavoratori «che percepiscono un reddito da reddito inferiore alla soglia di fruizione del reddito di cittadinanza. Per la precisione il 23 per cento dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese , considerando anche i part-time». Tridico poi spiega che c’è anche un per cento «dei lavoratori meglio retribuiti che ha visto un ulteriore aumento di un punto percentuale della loro quota sulla massa retributiva complessiva».

Le pensioni di oggi e quelle di domani

Capitolo pensioni. L’Inps nel rapporto del 2021 ha inserito il numero di pensionati con redditi derivanti dalle pensioni inferiori a mille euro al mese. Si tratta del 32 per cento del totale, cioè circa 5 milioni e 120mila persone in tutta Italia. Su questo argomento, poi, l’istituto fa un salto nel futuro e calcola cosa potrebbe succedere alle nuove generazioni. «Se il quadro occupazionale appare promettente, segnali più preoccupanti vengono dalla dinamica retributiva», si legge nel rapporto. Per l’Inps, infatti, con 30 anni di contributi versati e un salario da 9 euro l’ora, un lavoratore di oggi a 65 anni avrà una pensione di circa 750 euro mensili. E sulle pensioni peserà anche l’inflazione. L’istituto ha stimato che entro il 2022 l’inflazione potrebbe portare a una crescita dei prezzi fino all’8 per cento, che peserebbe sulle spese per il prossimo anno per circa 24 miliardi.

La strategia di Tridico

«Una strategia aggiuntiva per rafforzare la sostenibilità del sistema», ha poi spiegato il presidente Tridico, «è quella di programmare la regolarizzazione di nuovi cittadini per coprire i posti di lavoro non sostituito a causa dell’invecchiamento della popolazione residente». Il numero uno dell’Inps spiega: «La regolarizzazione del 2020 si è dimostrata efficace, anche se più nel settore del lavoro domestico che nel settore agricolo Il problema dell’immigrazione straniera e della sua regolarizzazione può e deve essere inquadrato in Italia anche nella prospettiva di tenuta del sistema previdenziale del Paese».

