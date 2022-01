Lavoro, per il ministero l’11,8 per cento dei lavoratori è povero

Secondo il rapporto della Commissione del ministero del Lavoro, basato su dati Eurostat del 2019, un lavoratore su dieci in Italia si trova in una situazione di povertà. La percentuale precisa è dell’11,8: significa che quasi 12 italiani su 100 lavorano e vivono in una famiglia con reddito inferiore al 60 per cento rispetto alla media. Un tasso elevato, soprattutto se confrontato con il dato europeo che parla del 9,2 per cento. Secondo il ministero serve una nuova strategia di sostegno, passando ad esempio dall’introduzione del salario minimo o da benefici per chi lavora e ha ugualmente un reddito troppo basso.

Dal ministero del Lavoro si ragiona sulle cause

Serve capire, intanto, quali siano le reali cause per cui questi lavoratori hanno un reddito basso. Non si parla soltanto di bassa retribuzione oraria, ma anche di poche ore di lavoro settimanali o poche settimane l’anno. Il precariato passa anche dal part time involontario o da scarse competenze individuali. Nel documento si parla di una «strategia di lotta alla povertà lavorativa» che passa da «una molteplicità di strumenti per sostenere i redditi individuali, aumentare il numero di percettori di reddito, e assicurare un sistema redistributivo ben mirato. L’obiettivo è di aumentare quantità e qualità del lavoro nel nostro Paese».

Le nuove strategia potrebbero partire dal salario minimo

Parlando di nuove strategie per aiutare gli italiani, sembra essere l’introduzione del salario minimo la più gettonata. A questa si aggiunge l’eventuale estensione dei contratti collettivi principali a tutti i lavoratori. Si parla, inoltre, di un in-work benefit, cioè una forma di sostegno da assegnare a chi, nonostante il lavoro, abbia un reddito talmente basso da non bastare a garantirgli la fuoriuscita dalla soglia di povertà. Rispetto alla media europea del 65 per cento, solo la metà dei lavoratori poveri in Italia attualmente riceve un sostegno statale. Il ministero del Lavoro punta a cambiare anche questo aspetto, prevedendo uno strumento unico e di facile accesso, da garantire a livello individuale. Si punta ad inserire le nuove norme all’interno dell’eventuale riforma fiscale di cui sempre più spesso si discute.