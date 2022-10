Lavoro, controlli nei cantieri: su 377, irregolare l’86%

Brutte notizie sono emerse dai controlli sui cantieri di lavoro. A quanto sembra, secondo un’iniziativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, su 377 cantieri solo il 14% è risultato sicuro e rispettoso di tutte le norme imposte. L’86% è irregolare e ciò la dice lunga sulla sicurezza di operai e dipendenti.

I dati dei controlli sui cantieri di lavoro

L’indagine dell’Ispettorato sul Lavoro rientrava nell’ambito dell’iniziativa chiamata «110 in sicurezza» e si è svolta su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle aree di Trento e Bolzano. Le verifiche hanno interessato ben 377 cantieri e 794 aziende operanti nei cantieri che sono stati ispezionati. Inoltre, queste analisi hanno portato a 194 provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa.

Nel dettaglio, queste ultime si suddividono in 133 per gravi violazioni in fatto di sicurezza sul lavoro e altre 61 per lavoratori pagati in nero e senza regolare contratto. L’intervento è stato concertato dal Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, in collaborazione con il Comandante Carabinieri Tutela Lavoro Generale Antonio Bandiera ed è stato coordinato dalla Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le irregolarità più comuni

Le irregolarità riscontrate durante i controlli sui cantieri di lavoro sono diverse. Nella fattispecie, quando si parla di salute e sicurezza, sono state riscontrate gravi irregolarità in merito alle protezioni per le cadute dall’alto e le barriere per proteggere le cadute nel vuoto, l’irregolarità dei ponteggi, il rischio elettrico e il mancato controllo della gru. Rientrano in queste irregolarità anche il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l’omessa redazione del DVR.

Per quanto riguarda le irregolarità dei rapporti di lavoro, ovviamente i dati hanno evidenziato un vasto problema di lavoro in nero. Oltre a ciò, l’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato l’irregolarità in alcuni appalti, l’indebita percezione del reddito di cittadinanza e della Naspi di alcuni operai, le omissioni contributive e la mancata iscrizione alla Cassa Edile.