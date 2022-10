Lavorare meno a parità di stipendio, Cgil, Cisl e Uil incalzano il governo

I sindacati Cgil, Cisl e Uil incalzano il governo con la proposta, tra le altre, di lavorare meno a parità di stipendio. Le sigle prendono in considerazione l’idea di formare un vertice unico, per mettere a punto le proposte da presentare al governo entrante. «I soldi si prendano dagli extraprofitti. I salari sono troppo bassi», avvertono i sindacati. Le ore di lavoro da tagliare si potrebbero dedicare a studio e formazione.

Lavorare meno a parità di stipendio: insistono i sindacati

«Lo dico a Pierpaolo e a Luigi: nei prossimi giorni incontriamoci per rivendicare subito, col prossimo governo, una serie di provvedimenti su bollette e inflazione, altrimenti si rischia una rottura sociale senza precedenti. Non possiamo aspettare e stare a vedere quello che succede», ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo al congresso della Uil. Come riporta Il Corriere della Sera, egli ha proposto ai segretari della Cisl, Luigi Sbarra, e della stessa Uil, Pierpaolo Bombardieri, un vertice per mettere a punto le proposte da presentare al governo entrante. L’avvertimento, rivolto al prossimo premier, è: «I soldi si prendano dove ci sono. Cioè negli extraprofitti, costituendo un fondo per aiutare le famiglie e evitare che le aziende chiudano». E «anche le imprese devono fare la propria parte», ha aggiunto, perché «i salari sono troppo bassi».

Per quanto riguarda la proposta di tagliare l’orario di lavoro a parità di salario, Landini ha detto: «La riduzione dell’orario è un elemento strategico. Nei prossimi contratti dobbiamo rivendicare che una parte delle ore di lavoro venga utilizzata per studio, formazione e aggiornamento. Passa di qui la vera lotta alla diseguaglianza». Sulla necessità di superare le divisioni sindacali: «Non penso a un sindacato unico, ma sento la necessità che si vada oltre la semplice unità d’azione. Abbiamo bisogno di allargare la nostra rappresentanza, recuperando il nostro ritardo sulle nuove forme di lavoro».