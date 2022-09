Lavinia Mennuni, chi è la candidata di Fratelli d’Italia che ha battuto Calenda e Bonino

Lavinia Mennuni vince al collegio uninominale al Senato di Roma centro battendo Carlo Calenda, leader di Azione, ed Emma Bonino, leader di +Europa. Si tratta di una vera e propria sorpresa e di una grande opportunità per l’esponente di Fratelli d’Italia.

Chi è Lavinia Mennuni

Lavinia Mennuni a prima vista sembrerebbe un outsider ma in realtà ha una grande esperienza politica alle spalle. Nonostante sia nata a Southampton, nel Regno Unito, ha trascorso tutta la vita nella capitale e sin da giovane si è interessata ai suoi problemi. Classe 1976, avvocato e madre di tre figli, ha iniziato la sua carriera politica nell’anno 1997 quando venne eletta giovanissima consigliere di AN per il Municipio Roma II. È stata poi riconfermata per la carica di consigliera comunale anche nel 2001 e nel 2006, in questo arco di tempo è stata nominata assessore Municipale ai lavori pubblici e all’urbanistica.

Nel 2008 poi, è approdata per la prima volta nell’Aula Giulio Cesare ricoprendo addirittura il ruolo di Delegata del Sindaco per i rapporti con il mondo cattolico, per le pari opportunità e di Presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale. Nel 2009 promuove la Marcia della Vita a Roma.

I ringraziamenti della Mennuni a Fratelli d’Italia

Il risultato raggiunto dalla Mennuni è frutto della sua collaborazione con Fratelli d’Italia. Ecco perché i suoi ringraziamenti pubblici sono andati a Giorgia Meloni e il suo partito «che mi hanno candidata per il centrodestra in questa parte di Roma».

Inoltre, Lavinia Mennuni ha espresso queste parole dopo aver appreso il risultato delle elezioni: «È una grande soddisfazione aver vinto, in un collegio difficilissimo per il centro destra, la sfida con due leader, come la Bonino e Calenda. Una vittoria costruita sui valori che da sempre porto avanti grazie a programmi chiari, una condotta coerente e grazie soprattutto alle tante persone con le quali da oltre 25 anni condivido un percorso umano e politico, in particolare in questa parte della città di Roma».