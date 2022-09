Laver Cup, attivista per il clima si dà fuoco davanti a Federer

Un attivista ha deciso di darsi fuoco sul campo della Laver Cup. Quello che sarà il teatro dell’ultima partita professionale di Roger Federer, in compagnia dell’amico/rivale Rafael Nadal, stava per mostrare uno spettacolo scioccante. Ecco cosa è successo.

L’attivista che ha deciso di protestare sul campo della Laver Cup

Sembrava tutto pronto per l’inizio della Laver Cup, l’esibizione tennistica che vede impegnati i migliori atleti al mondo. Sotto gli occhi di tutto il mondo però, si stava per consumare una tragedia. Infatti, un attivista ha deciso di entrare in campo durante il secondo match della competizione disputato da Tsitsipas e Schwartzman e ha iniziato a darsi fuoco per protestare contro l’uso dei jet privati nel Regno Unito e non solo. Non a caso, il giovane indossava una maglietta bianca con una frase molto chiara: «Basta ai jet privati in Uk». L’attivista voleva lanciare un messaggio ecologista, compiendo però un gesto estremo. Tuttavia, la sicurezza è riuscito a fermarlo in tempo, ha spento il fuoco e lo ha portato subito fuori dal campo.

Il tutto sotto gli occhi increduli di alcune leggende del tennis, come lo svizzero Roger Federer, al suo ultimo torneo in carriera, lo spagnolo e vincitore di 22 tornei del Grande Slam Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic e il britannico Andy Murray.

Il torneo è continuato normalmente

Dopo l’evento inaspettato, il torneo è continuato normalmente e nulla sembra aver rovinato l’attesa per l’ultimo match di Roger Federer in compagnia di Rafael Nadal. Naturalmente il ragazzo è stato fermato dalle autorità e il suo gesto è stato censurato dalle televisioni mondiali. Tuttavia, i due giocatori in campo e l’arbitro si sono seriamente preoccupati per le sue condizioni ed è stato scioccante per loro. Comunque, alla fine l’incontro sospeso per l’invasione di campo l’ha vinto il greco Stefanos Tsitsipas, che ha battuto l’argentino Schwartzman con il punteggio di 6-2 6-1.