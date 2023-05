Lavello, il segretario di FdI si definisce «nazista»: è polemica

Tra dieci giorni, e poi a fine mese, si voterà in molti Comuni di tutta Italia per scegliere sindaci e consiglieri comunali. Si andrà alle urne anche a Lavello, una città di 13 mila abitanti in provincia di Potenza, chiamati a votare tra il 14 e il 15 maggio. Tra i candidati spicca Pasquale Carnevale, scelto da Fratelli d’Italia per tentare la scalata alla poltrona di primo cittadino. Solo che al suo fianco c’è anche Antonio Di Vietri, il segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni, che sul proprio profilo Facebook è ormai famoso per essere l’autore di un post in cui si definisce «razzista» o «nazista».

Il post di Di Vietri: «Sono fascista e nazista»

A livello nazionale, la storia delle critiche a Di Vietri la rilancia Repubblica, che copia un post del segretario cittadino di FdI, scritto il 21 novembre 2014. L’uomo ha scritto su Facebook: «Sono razzista, sono patriota, sono nazionalsocialista, sono fascista, sono nazista, sono stanco di vedere tante ingiustizie nei confronti degli italiani. Fuori dalle balle gente di merda. Infangano il nostro Bel Paese. Parassiti, pidocchioni, ladri, assassini, stupratori, ubriaconi, siete la feccia del genere umano. Un solo posto è adatto per voi ed è molto caldo». Quest’ultimo è, neanche troppo tra le righe, un riferimento ai forni crematori.

Di Vietri risponde che si tratta di «post ironici»

Secondo Repubblica, Di Vietri non è nuovo a post simili e più volte a Lavello è stata l’opposizione a lanciare l’allarme sui contenuti postati dal segretario cittadino di FdI. Lui agli attacchi risponde che si tratterebbe di «post ironici», in risposta proprio a chi lo definisce fascista. E la difesa di Di Vietri passa anche da altre risposte, stavolta riferite ai richiami al duce, che per lui sono soltanto «riferimenti storici». E intanto un utente su Twitter ha rilanciato un post ancora più vecchio, del 2013, in cui applaude la scelta di Hitler di dare inizio a quella che definisce una «grande derattizzazione», riferendosi all’anniversario della sua ascesa a Cancelliere.