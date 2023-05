Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo, la festa di matrimonio a Villa d’Este

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia privata qualche giorno fa e hanno festeggiato a Villa d’Este, sul lago di Como, con parenti, amici e i compagni di squadra dell’attaccante argentino all’Inter.

Il matrimonio tra Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo

Il 12 maggio scorso i due si sono uniti con rito civile a Milano e ieri hanno festeggiato nella magnifica cornice di Villa d’Este, hotel affacciato sul Lago di Como. Tra gli ospiti, circa 150, tanti compagni di Lautaro in Nazionale, tra cui l‘interista Correa con la fidanzata Chiara Casiraghi. I due, già sposi, hanno rivissuto il momento dello scambio degli anelli per tutti gli invitati.

Tra gli invitati c’erano anche Stefan de Vrij, dell’Inter, il vicepresidente della squadra, Javier Zanetti, con la moglie Paula, il compagno Danilo D’Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro, il portiere dell’Atalanta Juan Musso, connazionale di Martinez, e non poteva mancare Romelu Lukaku con Megan Tee Stallion.

Lautaro indossava un completo blu, l’influencer era invece in abito bianco di Atelier Emè. Le fedi scelte dalla coppia sono di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti. «Molto ricercato il menù con pappa al pomodoro, ricciola marinata, bottarga, burrata e crumble di taralli come antipasto, tortellini di guancetta di vitello, spugnole e nocciola tonda gentile come primi, agnello in due cotture, patata lionese e carota al marsala, tarte tatin con gelato come dessert. Il tutto annaffiato con Chardonnay Grosjean e Langhe Nebbiolo Francesco Rinaldi. Poi l’immancabile taglio della torta, i fuochi d’artificio e il volume della musica che è iniziato a salire nella discoteca appositamente allestita per far festa fino a notte inoltrata», si legge sulla Gazzetta dello Sport.