Laurent Mirrales, chi è il compagno di Enzo Miccio

Risponde al nome e cognome di Laurent Miralles l’uomo che ha fatto perdere la testa a Enzo Miccio, il più noto fra i wedding planner italiani nonché personalità amatissima del mondo della televisione italiana. Ecco qualceh curiosità in più su di lui.

Chi è Laurent Miralles, il fidanzato di Enzo Miccio

Come riporta Il Corriere della città, l’uomo di cui si è innamorato Enzo Miccio subito dopo la fine della sua relazione con il suo collaboratore Riccardo Marenghi è nato nel 1971 ed è francese. Di professione Miralles fa il chirurgo, un’attività di cui parla in modo approfondito sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ad oggi vanta più di 2800 follower.

Almeno per il momento Miralles è riuscito ad aprire ben 4 delle sue cliniche di chirurgia estetica in giro per il mondo: il medico lavora infatti fra Parigi, Mosca, Londra e gli Emirati Arabi Uniti. Sembra che i due si fossero innamorati proprio a Parigi e che avessero deciso di sposarsi nel 2020, un matrimonio però naufragato a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Qualche curiosità in più rispetto al compagno Enzo Miccio l’aveva raccontata in anteprima sulla Rai, chiacchierando con Caterina Balivo nella cornice della trasmissione Vieni da me. Sembra che il compagno del wedding planner sia molto timido e riservato, ma anche molto romantico. Parlando di lui, Miccio ha raccontato: «Laurent è molto schivo, è difficile da prendere ma sono molto contento. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private: abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro cammino insieme, abbiamo una grande forza».

La crisi superata e la prospettiva del matrimonio

Sempre a Vieni da me, i telespettatori hanno avuto l’occasione di assistere ad un toccante messaggio di Miralles dedicato all’amore della sua vita. Il chirurgo ha infatti voluto condividere queste struggenti parole con il suo compagno in studio, affinché tutti sapessero che tipo di legame li unisce oggi (nonostante in passato ci sia stati un’importante crisi): «Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti: ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti. […] Ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione: mi piacerebbe che un giorno mi facessi LA domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò: si, lo voglio»..