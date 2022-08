Il laureato stasera su Iris: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 8 agosto alle 21,20 Iris trasmetterà Il laureato, film del 1967 che segna il debutto al cinema di Dustin Hoffman. Basato sull’omonimo romanzo di Charles Webb, racconta la storia di un giovane ragazzo, erede di una ricca famiglia americana, di rientro nella propria città dopo la laurea. Incontrerà una donna che cambierà totalmente la sua vita. Nel cast anche Anne Bancroft, Katerine Ross e William Daniels. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il laureato, trama e cast del film stasera 8 agosto 2022 su Iris

Protagonista del film di Mike Nichols è Benjamin Braddock (Dustin Hoffman), di rientro a Los Angeles dopo aver conseguito la laurea in un college della East Coast. Nonostante genitori e parenti gli dimostrino orgoglio e fierezza, domandandogli come intenda muoversi nel mondo del lavoro, però, il giovane non vive un periodo sereno. Al contrario, sente crescere in lui un disagio sempre maggiore che lo tormenta giorno dopo giorno. Quando sopraggiunge la notte, Mrs Robinson (Anne Bancroft), moglie del partner legale di suo padre, gli chiede di accompagnarla a casa. Una volta giunti, la donna lo costringe a bere e tenta così di sedurlo nella stanza da letto di sua figlia Elaine (Katerine Ross). Inizialmente sulle difensive, Benjamin alla fine cede alle avance e accetta un incontro con la donna in un hotel della città qualche giorno dopo.

La relazione clandestina con Mrs Robinson porta la carriera di Benjamin alla deriva, tanto che inizia a trascurare intenzionalmente gli studi, dimenticando di iscriversi a una scuola di specializzazione. Intanto la sua amante gli rivela i difetti del suo matrimonio, da sempre privo di amore e nato per far fronte a una gravidanza inattesa. In parallelo, i genitori cercano di spingere il figlio proprio fra le braccia della figlia della donna, Elaine, ignari di quanto avviene di notte. Un’anonima serata fra i due giovani però fa scoccare la scintilla, che rischia di spegnersi del tutto quando Elaine scopre che Benjamin ha una relazione con sua madre.

Il laureato, 5 curiosità sul film stasera 8 agosto 2022 su Iris

Il laureato, la storia che ha ispirato il romanzo originale

La trama del film di Nichols ricalca fedelmente quella del romanzo omonimo di Charles Webb. La storia si ispirerebbe a fatti realmente accaduti, in quanto lo stesso scrittore ebbe una relazione con una donna sposata e molto più grande di lui conosciuta a Pasadena.

Il laureato, la soundtrack di Simon & Garfunkel

La colonna sonora del film vanta le voci di Simon & Garfunkel con alcuni dei loro brani più famosi. Oltre a Sound of Silence, infatti, c’è anche la celebre Mrs. Robinson, nata proprio per la pellicola. Inizialmente titolata Mrs. Roosevelt, richiese delle modifiche ad hoc per essere parte integrante della soundtrack del film, dedicata all’amante del protagonista.

Il laureato, il provino di Robert Redford

Come detto, Il laureato segna l’esordio sul grande schermo per Dustin Hoffman. Eppure, per il ruolo del protagonista Benjamin effettuò un provino anche Robert Redford. Il regista tuttavia lo bocciò in quanto non credeva avesse le caratteristiche giuste per interpretare il personaggio. Lo stesso Nichols rivelò la curiosa conversazione che ebbe con la star di Hollywood: «Bob, pensi davvero di poterti immaginare nei panni di qualcuno in difficoltà nel sedurre una donna?».

Il laureato, la gamba nella locandina non è di Bancroft

La locandina del film ritrae la gamba di una donna intenta a sfilarsi un collant davanti a un incredulo e impacciato Hoffman. Come ha rivelato la produzione, non si tratta di Anne Banctoft, ma di Linda Gray, che anni dopo avrebbe vestito i panni di Mrs Robinson nella trasposizione teatrale della storia.

Il laureato, i riconoscimenti della critica internazionale

Candidato a sette premi Oscar, tra cui anche “Miglior Film” e “Miglior attore protagonista”, il progetto portò a casa la statuetta per la regia. Cinque invece i Golden Globes, tra cui i riconoscimenti a Hoffman e Ross per l’esordio e a Bancroft come “Miglior attrice in una commedia o film musicale”. Il laureato è ad oggi al 17esimo posto fra i migliori film della storia del cinema secondo l’American Film Institute.