Laureana Cilento, ragazzo attaccato da un toro in strada: è grave

Paura a Laureana Cilento, dove nelle scorse ore un toro imbizzarrito ha travolto e incornato un ragazzo in circostanze che le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire.

Ragazzo attaccato da un toro in strada a Laureana Cilento

Come riportato dal giornale locale Salerno Today, l’uomo si è trovato all’improvviso attaccato dall’animale, forse per un movimento particolarmente brusco che potrebbe averlo innervosito. Da un momento all’altro, dunque, il toro è diventato aggressivo, scaricando tutta la sua forza e la sua furia contro il povero malcapitato. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, e ha avuto importanti conseguenze sul giovane, le cui urla hanno subito attirato i familiari, accorsi immediatamente per salvargli la vita.

Come sta la vittima dell’attacco: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

L’attacco dell’animale, improvviso e violento, avrebbe potuto certamente avere conseguenze ben peggiori. Per fortuna la macchina dei soccorsi si è attivata subito e il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trasportato al più vicino Pronto Soccorso. Giunto al presidio sanitario di Vallo della Lucania in codice rosso, il giovane è stato preso in cura dai medici che si sono subito resi conto di quanto le sue condizioni fossero gravi. La vittima dell’aggressione del toro, infatti, ha presentato ferite su molte aree del corpo. Per la precisione, il toro l’ha incornato prima sui glutei e poi al bacino.

Dopo i primi colpi, il 30enne è caduto a terra. Da steso, il toro ha continuato a infierire sul suo corpo, provocandogli diverse fratture al torace. Nonostante l’attacco, per fortuna, sembra che la vittima dell’aggressione non sia in pericolo di vita. Nessun dettaglio, per ora, è stato fornito rispetto alla dinamica precisa di quanto accaduto. Non è dato sapere cosa nello specifico possa aver scatenato una tale aggressività nell’animale.