La trovata di una 38enne britannica: «Affitto mio marito tuttofare»

Da un’idea nata quasi per caso a una vera e propria attività redditizia, in grado di cambiare la vita sua e del marito, vero protagonista della storia. Laura Young è una donna di 38 anni di origini britanniche, madre di tre figli. Suo marito, James, ne ha invece 42 ed è un vero e proprio tuttofare. Aggiusta e costruisce di tutto, installa elettrodomestici, ripara i guasti della casa. E così Laura, dopo aver ascoltato un podcast in cui si raccontava di un uomo in grado di guadagnare mettendo insieme mobili per altre persone, ha deciso di «affittare» il marito. Un’operazione nata quasi per gioco, diventata un vero e proprio caso nel Regno Unito.

Laura affitta il marito: boom di richieste

Laura, allora, scrive su Facebook e Nexdoor un post con un semplice slogan: «Rent my handly husband». Tradotto: «Affitto mio marito tuttofare». Una tariffa oraria da 40 sterline e annunci che già dal primo giorno dopo il post hanno iniziato ad arrivare. Così James ha iniziato a frequentare le case di una clientela sempre più vasta, fatta soprattutto da donne sole, che gli chiedono servizi di vario tipo. Si va dal tinteggiare le pareti al costruire mobili, dalle riparazioni all’installazione di televisori, climatizzatori o lavatrici. E la stessa Laura stenta a crederci perché il successo è stato tale da non dare più respiro all’uomo, impegnato ormai 6 giorni su 7.

Arrivano richieste anche da chilometri di distanza

Laura e James non riescono a capacitarsene ma colgono l’occasione. E mentre lui passa da sostituire i telai delle porte a posare tappeti e piastrelle o a costruire muri, lei struttura quella che è diventata una vera e propria azienda. «Siamo arrivati ​​al punto in cui c’era così tanto lavoro in arrivo che James era impegnato sei giorni alla settimana», racconta a un giornale locale. La coppia vive a Milton Keynes ma inizia a ricevere chiamate anche da centinaia di chilometri di distanza. Allora Laura inventa sistemi di tariffazione diversa, inserendo anche piani giornalieri da 250 dollari e sconti per chi è in difficoltà. Adesso si parla perfino di un servizio festivo dedicato interamente alle luci di Natale.

Laura: «Sappiamo cosa significa avere un budget limitato»

L’idea della scontistica per chi ha problemi economici nasce dalla loro vita quotidiana. «Vogliamo ridurre al minimo le spese ed essere onesti con le persone», ha spiegato Laura Young, «sappiamo cosa vuol dire avere un budget limitato, quindi offriamo sconti a persone disabili, assistenti, persone con credito universale e over 65». E sul marito, invece, dice: «È davvero bravo a costruire le cose, non si preoccupa neppure di leggere le istruzioni. Ha una mente molto metodica e un modo di pensare fuori dagli schemi».