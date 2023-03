Laura Pausini, Un Buon Inizio: testo e significato del nuovo singolo

Reduce dal suo triplo concerto per il mondo, Laura Pausini torna con un nuovo singolo che arriva dopo tre anni di fermo rispetto alla produzione di nuove canzoni. Il titolo è Un Buon Inizio, titolo che fa ben sperare per un testo dal significato forte e intenso donato da Riccardo Zanotti e sul quale i due hanno lavorato insieme per arrivare al risultato finale.

Un Buon Inizio: il testo del nuovo singolo di Laura Pausini

Ma vediamo il testo, parola per parola:

Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio

rimane vera a metà come una statua di ghiaccio

scomparirà pian piano quello

che ho passato come dediche

a mano sopra un libro usato

bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio

le cicatrici servono a volare meglio

Quando ci metto l’anima

E poi mi perdo d’animo

E il mondo che crolla

Ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

Come un bicchiere che si rompe sul pavimento

Ci sono parole come bombe

Che brucian dentro

Ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

E cresce come una foresta

Il mio cambiamento

Scambio quello che temevo

Per ciò che sento

E non è molto ma almeno

È un buon inizio

In mezzo a questo rumore

E tra un milione di strade

Cerco un futuro migliore

Mi fermo e provo a brillare

E chi mi guarda mentre ballo sola un lento

Non sai mai com’è bello darsi il proprio tempo

È il brivido che provo sopra il precipizio

La fine di una gara prima del giudizio

Quando ci metto l’anima

E poi mi perdo d’animo

E il mondo che crolla

Ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

Come un bicchiere che si rompe sul pavimento

Ci sono parole come bombe

Che brucian dentro

Ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

E cresce come una foresta

Il mio cambiamento

Scambio quello che temevo

Per ciò che sento

E non è molto ma almeno

È un buon inizio

Cosa si è rotto in me

Cosa mi ha fatto tremare forte

È la paura che trasforma a volte

L’insicurezza in libertà

Bastasse un treno per scappare, scappare via

Bastasse un trucco per coprire tutta l’apatia

Bastasse un buon inizio per la mia malinconia

Un Buon Inizio: il significato del nuovo singolo di Laura Pausini

A spiegare ciò che rappresenta per la cantante Laura Pausini Un Buon Inizio è stata lei stessa attraverso i suoi profili social: «Come vi ho raccontato in questi anni proprio qui sui social, sto lavorando al disco che verrà da molto tempo. Ho iniziato l’8 gennaio 2021. È la prima volta in così tanti anni che mi ritrovo a pensare e scrivere e cantare un disco in un tempo così lungo. Ho iniziato a cercare canzoni e parole prima dentro di me, poi ascoltando TUTTO quello che mi arrivava. L’ho fatto perché ero confusa, insicura, impaurita. 30 anni di carriera significano aver cantato e detto tantissimo, perché non sono un’interprete ma dal primo disco nel 1993 io canto di me, e di ciò che sento. Uso la musica come compagna da sempre, come una valvola di sfogo, come una medicina».

Ha quindi raccontato al pubblico il suo momento più difficile: «Ho cercato di trovare risposte nelle mie ricerche e dopo un anno di ascolti e scritture mi sono accorta di non aver trovato risposte alle mie inquietudini. Allora ho chiamato Jacopo Pesce, gli ho parlato di come mi sentivo e di cosa stavo cercando. Jacopo mi ha fatto ascoltare una decina di brani secondo lui adatti a me. Tra questi, c’era Un Buon Inizio. Chiedo sempre di non dirmi chi sono gli autori che mi mandano le canzoni per non influenzarmi, ma in questo caso, chiunque l’avesse scritta aveva una melodia che mi faceva esplodere il cuore. Ho riconosciuto subito la voce di Riccardo ed ho chiesto di poterla provinare con la mia voce».