Laura Pausini, stasera su Rai1 lo show per i 30 anni di carriera

Tre concerti, due continenti e una sola grande artista. Nel 2023 Laura Pausini ha festeggiato i suoi primi 30 anni di carriera, iniziata con il successo del brano La Solitudine nel ’93. Per ringraziare i fan ha dato vita ad una triplice performance dal vivo che, in sole 24 ore, l’ha portata ad esibirsi fra Stati Uniti, Spagna e Italia. Laura 30, documentario in onda stasera 4 aprile alle 20.30 su Rai1, racconterà la genesi di questo viaggio, mostrando anche i backstage e i momenti più belli dei tre live. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Laura 30, le anticipazioni dello show di Laura Pausini stasera 4 aprile 2023 su Rai1

Produzione Friends Tv in collaborazione con Gentemusic e Double Trouble Club, Laura 30 vanta la regia di Dario Garegnani. Il documentario racconta la nascita di un progetto tanto folle quanto visionario che Laura Pausini ha messo in piedi per festeggiare una pietra miliare della sua carriera. Lo scorso 27 febbraio, in un solo giorno, l’artista ha suonato in tre differenti palcoscenici in giro per il mondo. Partendo dall’Harlem’s World-Famous Apollo Teather di New York, si è esibita al The Music Station di Madrid per arrivare al Teatro Carcano di Milano. Tre concerti in cui ha estasiato il pubblico con un racconto della sua vita personale e le canzoni più importanti della sua discografia.

Una vera e propria maratona live per la cantante, che ha fatto tutto per amore dei suoi fan. «La musica in ogni sfaccettatura richiede sacrificio», ha detto Laura Pausini in un comunicato stampa. «Volevo mostrare ai miei fan quanto lavoro ci sia dietro ogni progetto, condividendo con loro il mio percorso». Nel corso di Laura 30, sarà possibile infatti non solo ascoltare i migliori estratti dei tre concerti, ma anche entrare nel backstage e scoprire i segreti di un live. Grazie a contenuti inediti, Pausini spiegherà la preparazione ad un evento dal vivo, sia dal punto di vista vocale sia fisico. Parleranno infatti il foniatra Franco Fussi, il personal coach Manfredi Gelmetti e la nutrizionista Anna Laura Augeri. «Mi sono messa alla prova sotto ogni punto di vista», ha concluso l’artista. «Ho alzato notevolmente l’asticella».