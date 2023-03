Laura Pausini si sposa con Paolo Carta: spuntano le pubblicazioni di matrimonio

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta. Sono spuntate le pubblicazioni del matrimonio consultabili sul sito del Comune di Roma. Le nozze arrivano dopo una lunghissima storia iniziata 18 anni fa e coronata con l’arrivo della figlia Paola di 9 anni.

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta

La coppia aveva già programmato le nozze in passato, nel 2021, ma era stata costretta ad annullarle a causa del Covid. Per il momento non si conoscono altre indiscrezioni sul grande giorno, né la data delle nozze né il luogo dove saranno celebrate. Alcuni rumors parlano di un’ipotetica data per la cerimonia a giugno, prima del tour estivo che vedrà impegnati entrambi. La decisione di sposarsi era stata a lungo meditata dalla Pausini e dal compagno. «Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due», aveva dichiarato la cantante.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta, 57 anni, condivide da 18 anni la sua vita con Laura Pausini, anche quella professionale. Il musicista, che ha collaborato con molti artisti italiani come Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Adriano Celentano, collabora con la Pausini dal 2005, quando i due conobbero al Festival di Sanremo. Nel corso della sua lunga carriera, l’uomo ha avuto modo di accompagnare anche Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie.

Prima della Pausini, Paolo Carta aveva già un matrimonio alle spalle. Era stato sposato con Rebecca Galli, da cui ha avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph. I due si sono lasciati nel 2006, un matrimonio che per la Pausini all’inizio è stato uno scoglio duro da superare: «Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro».