Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: la prima foto del matrimonio

Pochi giorni fa avevano annunciato che avrebbero convolato a nozze e oggi, dal suo account Instagram, la stessa Laura Pausini annuncia che si è sposata con Paolo Carta, storico chitarrista della sua band.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati

La cantante e il suo compagno si sono sposati oggi, mercoledì 22 marzo. L’annuncio è arrivato via social, intorno alle 10 del mattino, con la prima foto della cerimonia scattata da Gianluca Camporesi. Ad accompagnare lo scatto, solo un frase, in diverse lingue: «Abbiamo detto sì». Abito bianco scivolato per lei, che ha aggiunto una giacca dello stesso colore come quella dello sposo e il classico velo. I due non si sono potuti sposare in chiesa perché lui è divorziato.

A portare le fedi è stata la loro figlia Paola, 10 anni, un desiderio che i due avevano da ben prima che lei nascesse. La Pausini aveva infatti dichiarato qualche anno fa: «Paolo mi ha chiesto di sposarlo nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti».

I due sono insieme da 18 anni

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2005 e ben presto la cantante ha parlato della scelta non semplice di passare la vita accanto ad un uomo che aveva alle spalle un matrimonio e altri tre figli: «Ho impiegato tantissimo ad accettare questo amore, che invece era forte. Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, che allora avevano 12, 11 e 3 anni». Insieme, nel 2012 sono diventati genitori di Paola, che oggi ha quasi 11 anni e il loro amore non potrebbe essere più solido.