Laura Pausini sul matrimonio: «Lo sapevano solo la mia assistente e mia sorella»

Laura Pausini ha sorpreso tutti sposando in gran segreto il compagno Paolo Carta. Il matrimonio si è celebrato il 21 marzo a casa dei genitori della Pausini e, come ha svelato la stessa cantautrice, ne erano a conoscenza solo sua sorella e la sua fidata assistente.

Il matrimonio di Laura Pausini

Solo due settimane fa si era appreso delle pubblicazioni del matrimonio e i rumors parlavano di nozze prima dell’estate dando per certa una data a giugno, prima del tour mondiale che li vedrà impegnati. Invece la cantante è riuscita a sorprendere tutti e le nozze sono state celebrate due giorni fa, equinozio di primavera, dopo 18 anni di amore ed una figlia, Paola, di 10 anni. La cerimonia si è svolta a casa dei genitori della Pausini, a Solarolo, in Romagna. «Un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi», hanno fatto sapere dal suo ufficio stampa. Una sorpresa non solo per i fan ma per gli stessi invitati, che pensavano di prendere parte ad una festa per i 30 anni di carriera dell’artista.

Il sì sulle note di una canzone inedita scritta per l’occasione

Ad officiare la cerimonia il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, mentre la figlia Paola ha fatto da damigella ed ha portato gli anelli ai genitori. Gli sposi si sono scambiati le promesse sulle note di Davanti a Noi, una canzone inedita scritta a quattro mani e condivisa dalla coppia anche via social, all’indomani della cerimonia, insieme ad alcune foto del sì.

«Paolo mi ha chiesto di sposarlo: nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti», aveva raccontato la Pausini in un’intervista a Vanity Fair, e così è stato. Lo sapevano solo la sua assistente fidata, Nicole e sua sorella Silvia. Le tre, hanno iniziato a organizzare tutto lo scorso agosto.